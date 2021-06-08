"Угрожала заявлением об изнасиловании": Набросившийся на пассажирку таксист бизнес-класса обвинил её в шантаже
Между тем в сервисе "Яндекс.Такси" сообщили, что ограничили водителю доступ к заказам.
Фото © LIFE
Петербургский таксист бизнес-класса, запечатлённый на видео, где он разъярённо выгоняет пассажирку из машины и даже выбивает из рук женщины телефон, рассказал свою версию произошедшего. В беседе с Лайфом Расим Джалилов отметил, клиентка с самого начала вела себя агрессивно из-за того, что по предыдущей заявке её уже отказались везти, а после ситуации с оплатой проезда по платной автодороге и вовсе стала шантажировать, что напишет заявление в полицию о попытке изнасилования.
"Я поддался на эмоции, согласен, это мой косяк, что ударил по её телефону, чтобы она не снимала. Потому что до этого она заявила мне о том, что она сейчас позвонит в полицию и подаст заявление о том, что я хотел её изнасиловать и т.п.", — рассказал таксист.
Напомним, ранее озвучивалось, что таксист требовал с девушки на 700 рублей больше заявленной изначально суммы в 2600 рублей. В своём объяснении водитель отрицает такие суммы.
"Это всё враньё, я сказал 400 рублей, даже дело не в этом, я мог сам их заплатить... если бы она обратилась по-человечески", — утверждает мужчина.
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Между тем сервис "Яндекс.Такси", который сотрудничал с водителем, также озвучил свою оценку инцидента Лайфу.
"Подобное поведение водителя недопустимо, и мы ограничили ему доступ к заказам. Таксопарк, в котором работает водитель, в курсе этой ситуации. Мы также связались с пользователем, принесли извинения и отменили списание за поездку", — ответили в сервисе.
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