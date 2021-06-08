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"Угрожала заявлением об изнасиловании": Набросившийся на пассажирку таксист бизнес-класса обвинил её в шантаже

Между тем в сервисе "Яндекс.Такси" сообщили, что ограничили водителю доступ к заказам.

8 июня, 19:56

Фото © LIFE

Таксист, обвиняемый в нападении на пассажирку, рассказал о её шантаже. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Петербургский таксист бизнес-класса, запечатлённый на видео, где он разъярённо выгоняет пассажирку из машины и даже выбивает из рук женщины телефон, рассказал свою версию произошедшего. В беседе с Лайфом Расим Джалилов отметил, клиентка с самого начала вела себя агрессивно из-за того, что по предыдущей заявке её уже отказались везти, а после ситуации с оплатой проезда по платной автодороге и вовсе стала шантажировать, что напишет заявление в полицию о попытке изнасилования.

"Я поддался на эмоции, согласен, это мой косяк, что ударил по её телефону, чтобы она не снимала. Потому что до этого она заявила мне о том, что она сейчас позвонит в полицию и подаст заявление о том, что я хотел её изнасиловать и т.п.", — рассказал таксист.

В Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за 700 рублей

В Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за 700 рублей

Напомним, ранее озвучивалось, что таксист требовал с девушки на 700 рублей больше заявленной изначально суммы в 2600 рублей. В своём объяснении водитель отрицает такие суммы.

"Это всё враньё, я сказал 400 рублей, даже дело не в этом, я мог сам их заплатить... если бы она обратилась по-человечески", — утверждает мужчина.

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Между тем сервис "Яндекс.Такси", который сотрудничал с водителем, также озвучил свою оценку инцидента Лайфу.

"Подобное поведение водителя недопустимо, и мы ограничили ему доступ к заказам. Таксопарк, в котором работает водитель, в курсе этой ситуации. Мы также связались с пользователем, принесли извинения и отменили списание за поездку", — ответили в сервисе.

А ранее в Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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