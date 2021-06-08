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Псаки пообещала выяснить, какие санкции США ввели против России в космической сфере

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ выйдет из проекта МКС, если Вашингтон не снимет ряд санкций с предприятий госкорпорации.

8 июня, 19:40

Фото © Pixabay

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя планы России выйти из проекта МКС, заявила, что космос — одна из областей, в которых США и Россия исторически сотрудничали.

"Это очень интересный вопрос, я немногое знала по этой теме пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по национальной безопасности. Скажу так: совместная работа в вопросах, касающихся космоса, — это одна из сфер, в которых мы исторически работали с Россией", — отметила Псаки на брифинге.

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Так пресс-секретарь Белого дома ответила на просьбу прокомментировать заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, ранее назвавшего условие, при котором Россия останется в проекте МКС. По словам главы российской госкорпорации, это произойдёт, если США снимут свои санкции. Псаки пообещала уточнить, о каких ограничениях идёт речь.

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Напомним, ранее новый глава NASA Билл Нельсон в телефонном разговоре с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Рогозин ответил, что необходимо сначала убрать санкции против ЦНИИмаша, в состав которого входят ЦУП и РКЦ "Прогресс", производящий ракеты "Союз-2", а потом уже строить планы на будущее.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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