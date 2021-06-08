Псаки пообещала выяснить, какие санкции США ввели против России в космической сфере

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя планы России выйти из проекта МКС, заявила, что космос — одна из областей, в которых США и Россия исторически сотрудничали.

"Это очень интересный вопрос, я немногое знала по этой теме пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по национальной безопасности. Скажу так: совместная работа в вопросах, касающихся космоса, — это одна из сфер, в которых мы исторически работали с Россией", — отметила Псаки на брифинге.

Так пресс-секретарь Белого дома ответила на просьбу прокомментировать заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, ранее назвавшего условие, при котором Россия останется в проекте МКС. По словам главы российской госкорпорации, это произойдёт, если США снимут свои санкции. Псаки пообещала уточнить, о каких ограничениях идёт речь.