В Новосибирске пенсионер угрожал ножом таксисту из-за неоплаченного проезда. Видео © LIFE

В Новосибирске 61-летний мужчина угрожал ножом таксисту. Разборка произошла из-за отсутствия у пассажира 206 рублей. Старик заявил, что сходит за деньгами для оплаты поездки в квартиру, а водитель не отпускал его без залога. Об этом Лайфу сообщил источник.

Принципиальный пассажир попал на камеру, установленную в машине таксиста. На записи видна вся перебранка. Мужчина стал качать права и утверждать, что другие водители раньше соглашались на его условия. Таксист оставался непреклонен, в дело пошёл нож.

"Бог видит, я этого не хотел! Открывай! Дверь открывай! Дверь открой или сейчас чиркну! Быстро открыл дверь!" — произносит пенсионер.

Личность пассажира была установлена. Им оказался местный житель 1960 года рождения. Оперативники в настоящий момент пытаются определить местонахождение "забывчивого" клиента такси.