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"Дверь открой, или сейчас чиркну!": В Новосибирске "забывчивый" пенсионер пригрозил таксисту ножом, не желая оплачивать поездку

Водитель предлагал пассажиру оставить залог и подождать у подъезда, пока тот сходит за деньгами. Мужчина упорно не соглашался, а под конец прибег к холодному оружию.

8 июня, 19:28

Фото © LIFE

В Новосибирске пенсионер угрожал ножом таксисту из-за неоплаченного проезда. Видео © LIFE

В Новосибирске 61-летний мужчина угрожал ножом таксисту. Разборка произошла из-за отсутствия у пассажира 206 рублей. Старик заявил, что сходит за деньгами для оплаты поездки в квартиру, а водитель не отпускал его без залога. Об этом Лайфу сообщил источник.

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Принципиальный пассажир попал на камеру, установленную в машине таксиста. На записи видна вся перебранка. Мужчина стал качать права и утверждать, что другие водители раньше соглашались на его условия. Таксист оставался непреклонен, в дело пошёл нож.

"Бог видит, я этого не хотел! Открывай! Дверь открывай! Дверь открой или сейчас чиркну! Быстро открыл дверь!" — произносит пенсионер.

Личность пассажира была установлена. Им оказался местный житель 1960 года рождения. Оперативники в настоящий момент пытаются определить местонахождение "забывчивого" клиента такси.

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В Санкт-Петербурге водитель сервиса "Яндекс.Такси" ранее набросился на пассажирку после перепалки из-за дополнительных 700 рублей помимо 2600 заявленных. Водитель "мерседеса" просил возместить стоимость проезда по платной дороге.

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В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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