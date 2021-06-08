Психолог объяснил причину зависимости от гаджетов

Зависимость от гаджетов не является проблемой, это абсолютно естественный ход развития событий, заявил психолог Евгений Идзиковский. Он сопоставил игру в настоящие и электронные шахматы или чтение бумажных и компьютерных книг и отметил, что это даже не виртуальный мир, а обычный, всего лишь следствие развития технологий.

"Мир меняется, к нему надо адаптироваться, но это нельзя назвать какой-то прямо проблемой. С этим будут другие проблемы разные связаны — зрение и всё такое прочее, человечество будет их решать. Но само по себе проблемой это не является. Есть зависимость, потому что мы так информацию получаем легче, быстрее, удобнее. Наш мозг видит, что это классно, начинает выделять много дофамина", — рассудил психолог в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, зависимость есть, но это закономерный исход современного образа жизни. Волноваться есть о чём, но это не является какой-то болезнью или проблемой. "Мир изменился, он стал другим", — подытожил Идзиковский.