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Псаки рассказала, как Байден готовился к саммиту с Путиным "50 лет"

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американский президент давно на мировой политической сцене и знаком с многими лидерами.

8 июня, 19:18

Фото © ТАСС / AP

Псаки рассказала, как Байден готовился к саммиту с Путиным "50 лет". Видео © Соцсети

Президент США Джо Байден, который скоро начнёт европейское турне, имеет десятилетия опыта и рассчитывает на него. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он готовился к этому пятьдесят лет, он был на мировой сцене и знает определённое число лидеров, включая президента Путина, и тех, кого он увидит на саммите НАТО и G7", — сказала Псаки на брифинге.

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Пресс-секретарь Белого дома отметила, что увидеть политических лидеров лично — это очень важно для Байдена, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.

"Президент вовлечён в работу со своей командой и говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенность США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в ходе своей поездки", — добавила Псаки.

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Как известно, американскому президенту в ближайшее время предстоят встречи в Великобритании — с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, затем саммит G7, потом саммит США — НАТО в Брюсселе, а 16 июня в Женеве Байден должен встретиться с Путиным.

Ранее Псаки отмечала, что Белый дом не ожидает решения всех проблем от саммита Путина и Байдена. Пресс-секретарь главы США считает, президентов двух стран ждёт трудный разговор.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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