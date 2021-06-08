Псаки рассказала, как Байден готовился к саммиту с Путиным "50 лет"
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американский президент давно на мировой политической сцене и знаком с многими лидерами.
Фото © ТАСС / AP
Псаки рассказала, как Байден готовился к саммиту с Путиным "50 лет". Видео © Соцсети
Президент США Джо Байден, который скоро начнёт европейское турне, имеет десятилетия опыта и рассчитывает на него. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Он готовился к этому пятьдесят лет, он был на мировой сцене и знает определённое число лидеров, включая президента Путина, и тех, кого он увидит на саммите НАТО и G7", — сказала Псаки на брифинге.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что увидеть политических лидеров лично — это очень важно для Байдена, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.
"Президент вовлечён в работу со своей командой и говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенность США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в ходе своей поездки", — добавила Псаки.
Как известно, американскому президенту в ближайшее время предстоят встречи в Великобритании — с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, затем саммит G7, потом саммит США — НАТО в Брюсселе, а 16 июня в Женеве Байден должен встретиться с Путиным.
Ранее Псаки отмечала, что Белый дом не ожидает решения всех проблем от саммита Путина и Байдена. Пресс-секретарь главы США считает, президентов двух стран ждёт трудный разговор.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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