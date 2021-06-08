Псаки рассказала, как Байден готовился к саммиту с Путиным "50 лет". Видео © Соцсети

Президент США Джо Байден, который скоро начнёт европейское турне, имеет десятилетия опыта и рассчитывает на него. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он готовился к этому пятьдесят лет, он был на мировой сцене и знает определённое число лидеров, включая президента Путина, и тех, кого он увидит на саммите НАТО и G7", — сказала Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что увидеть политических лидеров лично — это очень важно для Байдена, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.

"Президент вовлечён в работу со своей командой и говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенность США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в ходе своей поездки", — добавила Псаки.

Как известно, американскому президенту в ближайшее время предстоят встречи в Великобритании — с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, затем саммит G7, потом саммит США — НАТО в Брюсселе, а 16 июня в Женеве Байден должен встретиться с Путиным.