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Постпред России при Совете Европы оценил идею об исключении русских из числа коренных народов Украины

Солтановский напомнил, что Зеленский ещё до своего избрания обещал пересмотреть "националистический" законопроект.

8 июня, 18:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия будет продолжать добиваться в Совете Европы (СЕ) адекватной реакции на законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ в СЕ Иван Солтановский.

"Мы будем добиваться, вернее, продолжаем добиваться в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесённый президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть его и принять соответствующие меры", — сказал Солтановский.

Дума приняла постановление с осуждением идеи об исключении русских из числа коренных народов Украины

Дума приняла постановление с осуждением идеи об исключении русских из числа коренных народов Украины

Напомним, что в мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет Киев на неонацистских позициях. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ маргинальным и выразили сожаление по поводу того, что его действие распространяется на миллионы человек.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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