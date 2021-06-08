Постпред России при Совете Европы оценил идею об исключении русских из числа коренных народов Украины

Россия будет продолжать добиваться в Совете Европы (СЕ) адекватной реакции на законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ в СЕ Иван Солтановский.

"Мы будем добиваться, вернее, продолжаем добиваться в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесённый президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть его и принять соответствующие меры", — сказал Солтановский.