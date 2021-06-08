Постпред России при Совете Европы оценил идею об исключении русских из числа коренных народов Украины
Солтановский напомнил, что Зеленский ещё до своего избрания обещал пересмотреть "националистический" законопроект.
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Россия будет продолжать добиваться в Совете Европы (СЕ) адекватной реакции на законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ в СЕ Иван Солтановский.
"Мы будем добиваться, вернее, продолжаем добиваться в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесённый президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть его и принять соответствующие меры", — сказал Солтановский.
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Напомним, что в мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет Киев на неонацистских позициях. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ маргинальным и выразили сожаление по поводу того, что его действие распространяется на миллионы человек.
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