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МИД заявил о демонизации Западом готовности России сотрудничать в борьбе с ковидом

Двигаться вперёд не позволяет нулевая точка в отношениях. Нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев, уверены дипломаты.

8 июня, 17:50

Фото © ТАСС / ZUMA

Отношения между Россией и западными странами оказались в нулевой точке, а санкции мешают выстраивать нормальные связи. Об этом заявили заместитель главы МИД РФ Александр Грушко и помощник президента Юрий Ушаков во время сессии "Примаковских чтений" под названием "Глобальная роль ЕС в постпандемический период".

"Вот где мы оказались. Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперёд. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев", — подчеркнул Грушко.

На Западе демонизировали готовность российской стороны сотрудничать в борьбе с CoViD-19. Москва будет жёстко отвечать на дальнейшие санкции, указал дипломат. Как отметил Юрий Ушаков, на фоне усложнения ситуации в мире источником особого беспокойства стали отношения между Востоком и Западом. Вместе с этим новые и старые очаги напряжённости, "застарелые региональные кризисы" вызывают тревогу в России.

"Санкции, спираль которых продолжает закручиваться, мешают выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности обстановки в мире в целом", — заключил Ушаков.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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