Студентки МГМУ имени Сеченова обвинили преподавателя-хирурга в домогательствах
Всё началось с резонансного поста в "Инстаграме" Татьяны, в котором она впервые поведала о харассменте со стороны врача. После откровений девушки всплыла весьма любопытная история трёхлетней давности про этого же мужчину.
Студентка Татьяна рассказала Лайфу о домогательствах врача-преподавателя. Видео © LIFE
Две студентки шестого курса Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова откровенно рассказали о домогательствах врача из Клиники факультетской хирургии имени Бурденко. Девушки намерены добиться справедливости, чтобы преподаватель понёс ответственность за свои действия и впредь подобных случаев не происходило.
Всё началось с резонансного поста в "Инстаграме" Татьяны, в котором она впервые рассказала о харассменте со стороны хирурга Сергея Синякина. По её словам, 14 мая мужчина начал грубо к ней приставать, в частности, трогал её за интимные места и отпускал комментарии по поводу груди. Всё это, со слов девушки, происходило на глазах у другого медика, но тот делал вид, что не замечает ничего странного.
Татьяна рассказала в "Инстаграме" свою историю. Фото © Instagram / fevralskayatatyana
После этого девушка сообщила обо всём руководству больницы, там её заверили, что Синякина привлекли к дисциплинарной ответственности. А самой Татьяне предложили перейти в другую группу.
После откровений Татьяны всплыла ещё одна история с приставаниями этого же врача-преподавателя. Так, Лайфу удалось найти ещё одну студентку Татьяну, которая рассказала, что два года назад мужчина чуть не сломал ей руку и притеснял при всех. По её словам, в один из дней практики Синякин пришёл в ординаторскую и начал рассказывать историю из своей жизни о том, как одна иностранка пожаловалась на него полицейским за его подозрительный взгляд. В итоге между врачом и Татьяной произошла перепалка, мужчина поднял руку на девушку.
"Он берёт мою руку, и заламывает мне её за спину, и говорит: "Пока ты не извинишься, я не отпущу". Когда уже боль была невыносимой, когда я поняла, что он реально мне может сломать руку, что это всё не шутки, то извинилась", — рассказала Татьяна в беседе с Лайфом.
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Также девушка рассказала, что для Синякина нормально "лапать" своих подопечных за интимные места. Как призналась собеседница, медик никогда не стеснялся приставать к молодым девушкам на глазах у коллег.
Сейчас обе девушки хотят добиться справедливости, чтобы преподаватель понёс ответственность за свои действия. Возможно, после таких откровений найдутя и другие пострадавшие.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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