Продюсер Крапивина объявила о завершении сотрудничества с Лободой после скандала с Киркоровым
39-летняя бизнес-леди призналась, что поп-короля на Кавказе "расчленили бы на шашлыки" из-за появления на красной дорожке Премии Муз-ТВ под ручку с блогером Давой. После этого продюсера Лободы буквально снесло волной хейта.
Фото © Instagram.com / natellakrapivina
Продюсер Нателла Крапивина, известная по сотрудничеству с певицей Светланой Лободой и тревел-шоу "Орёл и решка", заявила, что больше не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу. Поводом стал конфликт, разразившийся между ней и поп-королём Филиппом Киркоровым после Премии Муз-ТВ.
Напомним, Киркоров появился на красной дорожке в компании блогера Давы и десятка накачанных танцоров, что породило множество скабрезных шуток в соцсетях. Отличилась и сама Крапивина, которая оставила едкий комментарий под совместной фотографией певца и блогера в Instagram.
"Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", — написала она и тут же нарвалась на волну хейта.
Крапивиной припомнили не только тот факт, что её гомофобное высказывание не укладывается в рамки новой этики, но и расходится с её собственным признанием в интервью Ксении Собчак. Продюсер Лободы утверждала, что она пансексуал, то есть человек, которому важен не пол, а внутреннее содержание партнёра.
Хейт оказался настолько сильным, что 39-летняя продюсер Лободы решила отказаться от сотрудничества с певицей, которая является признанной гей-иконой и тепло высказывалась о Киркорове.
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"С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", — написала Крапивина в Instagram.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор планирует проверить трансляцию музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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