Собчак жёстко высмеяла экс-солистку "Тату" Юлию Волкову, доказав, что ей нечего делать в политике

Ксения Собчак опубликовала на своём ютуб-канале интервью с группой "Тату", и в Сети уже разлетелся отрывок, который изрядно насмешил пользователей. Во время беседы ведущая спросила у Юлии Волковой, что она думает насчёт "закона Димы Яковлева". И брюнетка, чтобы не показать своё незнание, решила своеобразно выйти из ситуации. Певица заявила, что "не готова обсуждать никакие законы".

Видео © YouTube / "Осторожно: Собчак"

Потом Ксения лукаво поинтересовалась, знает ли экс-участница "Тату", в чём заключается этот закон. Смущённая звезда предпочла ответить вопросом на вопрос. Тогда Собчак добавила ещё больше абсурда в ситуацию, дав пояснение: "Это значит, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть". И артистка, не подозревая, какую уловку ей приготовила ведущая, с радостью согласилась с этим предписанием.

Фото © Instagram / official_juliavolkova

На самом деле смысл "закона Димы Яковлева" в том, что гражданам США нельзя усыновлять российских детей, что потом Ксения пояснила в титрах. И зрители, которые увидели фрагмент, не сдержали смеха над оконфузившейся певицей. Также юзеры отметили выдержку Собчак, которая смогла подавить улыбку.

Закон Димы Яковлева. Собчак, я был под столом!!!!!! 😆😆😆😆 Anton S Live

Как Ксения не заржала, услышав ответ про закон Яковлева 😅😅😅😅😅 Лейли Чоба

Фото © Instagram / official_juliavolkova

С первых минут просто переиграла и уничтожила Волкову 😂😂😂 Nabe Gewell

Собчак, конечно, знатно потроллила Волкову законом Димы Яковлева, тем самым показав нам уровень интеллекта этой дамы Радикальная Фаталистка