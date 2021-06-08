Собчак жёстко высмеяла экс-солистку "Тату" Юлию Волкову, доказав, что ей нечего делать в политике
Экс-участница группы "Тату" за последнее время удивила поклонников не только трансформацией внешности, но и желанием уйти в политику. Недавно она подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области, но проиграла.
Скриншот © YouTube / "Осторожно: Собчак"
Ксения Собчак опубликовала на своём ютуб-канале интервью с группой "Тату", и в Сети уже разлетелся отрывок, который изрядно насмешил пользователей. Во время беседы ведущая спросила у Юлии Волковой, что она думает насчёт "закона Димы Яковлева". И брюнетка, чтобы не показать своё незнание, решила своеобразно выйти из ситуации. Певица заявила, что "не готова обсуждать никакие законы".
Видео © YouTube / "Осторожно: Собчак"
Потом Ксения лукаво поинтересовалась, знает ли экс-участница "Тату", в чём заключается этот закон. Смущённая звезда предпочла ответить вопросом на вопрос. Тогда Собчак добавила ещё больше абсурда в ситуацию, дав пояснение: "Это значит, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть". И артистка, не подозревая, какую уловку ей приготовила ведущая, с радостью согласилась с этим предписанием.
На самом деле смысл "закона Димы Яковлева" в том, что гражданам США нельзя усыновлять российских детей, что потом Ксения пояснила в титрах. И зрители, которые увидели фрагмент, не сдержали смеха над оконфузившейся певицей. Также юзеры отметили выдержку Собчак, которая смогла подавить улыбку.
Закон Димы Яковлева. Собчак, я был под столом!!!!!! 😆😆😆😆
Как Ксения не заржала, услышав ответ про закон Яковлева 😅😅😅😅😅
С первых минут просто переиграла и уничтожила Волкову 😂😂😂
Собчак, конечно, знатно потроллила Волкову законом Димы Яковлева, тем самым показав нам уровень интеллекта этой дамы
Не удержалась Ксения и от того, чтобы спросить Юлю о трансформациях внешности. "Что тебе так не нравилось в себе, что ты решила сделать грудь, изменить лицо? Зачем?" — попыталась выяснить ведущая. "Нет того, что я не принимаю себя. Сначала мне было просто интересно, как это. Это модно. Все делают, и я тоже хочу", — объяснила Волкова.
WOW-stars
"Если потолстеет, буду относиться хуже": Даже звёзды возмутились, узнав, что комик Абрамов говорит о жене
сегодня в 12:37
"Когда по пьяни переспали": Ильич из Little Big рассказал, благодаря чему начался его роман с Таюрской
сегодня в 11:52
Дочь Дениса Клявера и Евы Польны отметила 16-летие, и фанаты изумились, как она успела повзрослеть
сегодня в 10:05
Комментариев: 0