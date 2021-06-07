В Сети требуют расправы над SODA LUV, который похвастался, что снимает секс с девушками ради шантажа

В Сети набирает популярность отрывок интервью, которое молодой российский рэпер с ником SODA LUV дал блогеру и рэперу Эльдару Джарахову. Парни коснулись щекотливой темы, и музыкант рассказал, что, когда он ездит на гастроли и к нему в номер приходит девушка, он забирает у неё телефон. В то же время он снимает оральные утехи на свой мобильный, чтобы потом иметь возможность насолить этим роликом случайной партнёрше.

Я всегда снимаю тёлку, когда она сосёт, потому что если вдруг там что-то где-то, то выложу просто, как ты сосёшь мой [...] SODA LUV

Видео © YouTube / ДЖАРАХОВ

В ходе беседы парни объяснили, что есть девушки, которым подходит разгульный образ жизни и которые сами не прочь оказаться в постели на одну ночь, а потом ещё и просят совместное фото. А потом SODA LUV в лучших рэперских традициях похвастался своими сексуальными возможностями и отметил, что в соцсетях подписывается только на определённый тип пользовательниц.

В "Инстаграме" у меня как делятся подписки: это тёлки, которых я уже [...] и готов ещё раз потрахать; тёлки, которых я хочу потрахать; художники; музыканты SODA LUV

Фото © Instagram / soda_luv

Однако не все поклонники оценили бравые речи музыканта, полный ролик с которыми доступен на ютуб-канале Джарахова. "Лучше бы я не смотрела выпуск, я разочаровалась в Соде... аморальный тип по отношению к девушкам (какие бы они ни были)", "Я единственный думал, что Сода более стеснительный", — с горечью отмечали они.