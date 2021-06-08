СМИ нашли откровенные фото Софьи Таюрской без цензуры, которые она постеснялась показывать сама

В последнее время популярная певица Софья Таюрская зачастила с жаркими фото, которые приводят её фанатов в полный восторг. Но в этот раз 30-летняя солистка Little Big достигла предела и сбросила всю одежду ради фотосессии. На новых снимках артистка позировала в студии совершенно обнажённой, демонстрируя фотографу всё, что стоило приберечь для возлюбленного.

Фото © Instagram / super.ru

Певица предстала в максимально натуральном виде — ей сделали естественный макияж, а волосы распустили, даже не укладывая. Единственное, что нарушало картину, — любимые украшения Софьи, которые она, как и всегда, надела в огромном количестве. По этим снимкам трудно сказать, что девушка долгое время боролась с лишним весом, и комментарии её фанатов это только подтвердили.

Фото © Instagram / super.ru

Ля какая🔥 buzova86

Офигенная у неё фигура🔥 mrs_sklyarova

Какая красотка😍 st_jenechka

Фото © Instagram / super.ru