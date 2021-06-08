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СМИ нашли откровенные фото Софьи Таюрской без цензуры, которые она постеснялась показывать сама

В этот раз даже хейтеры не смогли придерживаться своей привычной политики, увидев, что Софья устроила перед камерой.

8 июня, 14:52

Фото © Instagram / super.ru

В последнее время популярная певица Софья Таюрская зачастила с жаркими фото, которые приводят её фанатов в полный восторг. Но в этот раз 30-летняя солистка Little Big достигла предела и сбросила всю одежду ради фотосессии. На новых снимках артистка позировала в студии совершенно обнажённой, демонстрируя фотографу всё, что стоило приберечь для возлюбленного.

Фото © Instagram / super.ru

Фото © Instagram / super.ru

Певица предстала в максимально натуральном виде — ей сделали естественный макияж, а волосы распустили, даже не укладывая. Единственное, что нарушало картину, — любимые украшения Софьи, которые она, как и всегда, надела в огромном количестве. По этим снимкам трудно сказать, что девушка долгое время боролась с лишним весом, и комментарии её фанатов это только подтвердили.

Фото © Instagram / super.ru

Фото © Instagram / super.ru

Ля какая🔥

buzova86

Офигенная у неё фигура🔥

mrs_sklyarova

Какая красотка😍

st_jenechka

Фото © Instagram / super.ru

Фото © Instagram / super.ru

Эти фото попали в руки журналистов Super.ru, и те не стали скрывать от читателей такое зрелище. Хотя в последнее время певица и так не пропадает из заголовков. Сперва она подтвердила все слухи, признавшись, что встречается с Ильёй Прусикиным, а затем вместе с ним отправилась на Премию Муз-ТВ, всё окончательно подтвердив объятиями и поцелуями перед камерой.

Солистка Little Big снялась в белом белье, не заметив, что вода сделала его полностью прозрачным

Солистка Little Big снялась в белом белье, не заметив, что вода сделала его полностью прозрачным

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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