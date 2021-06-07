Солистка Little Big снялась в белом белье, не заметив, что вода сделала его полностью прозрачным
Теперь каждое откровенное фото Софьи вызывает у её поклонников грусть, ведь сердце певицы уже несвободно.
Известная 30-летняя певица Софья Таюрская внимательно следит за своей фигурой, ведь в прошлом девушка долгое время боролась с лишним весом. Видимо, поэтому теперь солистка Little Big выкладывает горячие фото в белье и откровенных нарядах — чтобы поклонники убедились в идеальности её форм. Но в этот раз Софья своими снимками устроила настоящий пожар.
Певица позировала перед фотографом в белом нижнем белье, и придраться было бы не к чему, если бы оно не было настолько мокрым. Через влажную ткань у девушки просвечивало всё то, что лучше бы было оставить для её нового возлюбленного Ильи Прусикина. Софье сделали естественный макияж, а волосы забрали наверх, чтобы не мешались. И, разумеется, солистка Little Big не смогла обойтись без своих многочисленных украшений.
Певица призналась, что давно мечтала о такой съёмке, и попросила поклонников намекнуть в комментариях, продолжать ей в том же духе или нет. Конечно, фанаты девушки были в восторге, хоть они и расстроились из-за того, что Софья теперь официально встречается с фронтменом группы. Об этом певица сообщила в интервью Собчак, а после пара заявилась вместе на Премию Муз-ТВ, обнимаясь и целуясь перед камерами.
Ильичу фортануло 🥰
OMG🔥😍 Богиняяя, не иначе!
Вааууу, вот это повелительница воды и огня одновременно😍
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