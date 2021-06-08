"Состояние тяжёлое": Певец T-Killah попал в больницу с подозрением на ковид
Пока артисту диагностировали двустороннюю пневмонию.
Фото © Instagram/t_killah
Певца и продюсера T-Killah (Александра Тарасова) доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом Лайфу рассказала директор артиста.
"Сашу госпитализировали с двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии. Подозрение на коронавирус", — отметила она.
А ранее стало известно, что от осложнений после ковида умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Артём Анчуков. О причине смерти артиста рассказала его коллега Татьяна Буланова.
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