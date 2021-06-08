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"Состояние тяжёлое": Певец T-Killah попал в больницу с подозрением на ковид

Пока артисту диагностировали двустороннюю пневмонию.

8 июня, 15:11
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CNcJMPHJR1g/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t_killah</a></p>

Фото © Instagram/t_killah

Певца и продюсера T-Killah (Александра Тарасова) доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом Лайфу рассказала директор артиста.

"Сашу госпитализировали с двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии. Подозрение на коронавирус", отметила она.

Телеведущий Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом

Телеведущий Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом

А ранее стало известно, что от осложнений после ковида умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Артём Анчуков. О причине смерти артиста рассказала его коллега Татьяна Буланова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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