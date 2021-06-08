Певца и продюсера T-Killah (Александра Тарасова) доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом Лайфу рассказала директор артиста.

"Сашу госпитализировали с двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии. Подозрение на коронавирус", — отметила она.