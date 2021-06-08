Поддержка со стороны Германии слов президента России Владимира Путина о том, что наша страна "не должна всех кормить" в контексте вопроса сохранения транзита газа через Украину, указывает, что ФРГ встала "на сторону здравого смысла". Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Владимир Путин сказал предельно понятно: если кому-то не нравится, то пусть не нравится, это их проблемы. Так что всё сказано чётко, ясно, конкретно. И хорошо, что другие это понимают и фактически поддерживают слова Владимира Владимировича. Если Германия так говорит, значит, она понимает и встала на сторону здравого смысла", — отметил парламентарий.