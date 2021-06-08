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"Встали на сторону здравого смысла": В Совфеде оценили поддержку Германии по вопросу транзита газа через Украину

Президент Владимир Путин, заявив о нежелании "кормить" Незалежную, сказал "не в бровь, а в глаз", отметил парламентарий. По его словам, другие тоже это понимают.

8 июня, 15:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Поддержка со стороны Германии слов президента России Владимира Путина о том, что наша страна "не должна всех кормить" в контексте вопроса сохранения транзита газа через Украину, указывает, что ФРГ встала "на сторону здравого смысла". Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Нежелание Путина "кормить Украину" нашло понимание в бундестаге

Нежелание Путина "кормить Украину" нашло понимание в бундестаге

"Владимир Путин сказал предельно понятно: если кому-то не нравится, то пусть не нравится, это их проблемы. Так что всё сказано чётко, ясно, конкретно. И хорошо, что другие это понимают и фактически поддерживают слова Владимира Владимировича. Если Германия так говорит, значит, она понимает и встала на сторону здравого смысла", — отметил парламентарий.

Он указал, что, заявив о нежелании "кормить Украину", Путин сказал "не в бровь, а в глаз". Цеков подчеркнул, что Россия не брала на себя обязательств содержать какую-либо страну, причём в ущерб себе. По его словам, транзит газа через Украину сохранится, если будут приемлемые цены и не будет шантажа.

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Напомним, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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