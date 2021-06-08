Всемирный банк предсказал самые высокие темпы восстановления мировой экономики за 80 лет

В 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что станет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за 80 лет. Такая информация опубликована в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", с которым ознакомились журналисты РБК.

Лучшим по показателям, согласно прогнозам, станет Китай, чья экономика вырастет на 8,5%. Список стран следующий: Китай Индия (+8,3%) США (+6,8%) Аргентина (+6,4%) Турция (+5%) Мексика (+5%) Рост российской экономики составит 3,8%. Это зависит от того, как будут в дальнейшем складываться борьба с пандемией в стране и котировки цен на нефть. ВВП России составит 2,6–3,2%.

Большая часть развивающихся стран или государств с развивающимся рынком будут испытывать трудности и разбираться с последствиями ковида. К 2022 году две трети таких стран не смогут компенсировать снижение доходов на душу населения. Во Всемирном банке подчеркнули необходимость совместного принятия мер мировым сообществом по ускорению распространения вакцин и смягчению налогового бремени.

"Несмотря на обнадёживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру. Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода", — приводятся в докладе слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.