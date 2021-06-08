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Всемирный банк предсказал самые высокие темпы восстановления мировой экономики за 80 лет

В этом году, по мнению специалистов, российский валовой внутренний продукт будет относительно стабилен.

8 июня, 15:10

Фото © Shutterstock

В 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что станет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за 80 лет. Такая информация опубликована в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", с которым ознакомились журналисты РБК.

Лучшим по показателям, согласно прогнозам, станет Китай, чья экономика вырастет на 8,5%. Список стран следующий:

  1. Китай
  2. Индия (+8,3%)
  3. США (+6,8%)
  4. Аргентина (+6,4%)
  5. Турция (+5%)
  6. Мексика (+5%)

Рост российской экономики составит 3,8%. Это зависит от того, как будут в дальнейшем складываться борьба с пандемией в стране и котировки цен на нефть. ВВП России составит 2,6–3,2%.

Большая часть развивающихся стран или государств с развивающимся рынком будут испытывать трудности и разбираться с последствиями ковида. К 2022 году две трети таких стран не смогут компенсировать снижение доходов на душу населения. Во Всемирном банке подчеркнули необходимость совместного принятия мер мировым сообществом по ускорению распространения вакцин и смягчению налогового бремени.

"Несмотря на обнадёживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру. Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода", — приводятся в докладе слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Эксперты спрогнозировали рост российской экономики

Эксперты спрогнозировали рост российской экономики

Напомним, что в ходе разговора главы РФ Владимира Путина с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом обсуждалось финансирование российских проектов. Москва подчеркнула готовность содействовать международному сотрудничеству и общаться по глобальным проблемам.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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