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Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной

Во время визита президента Франции в департамент Дром на него после рукопожатия неожиданно кинулся мужчина из толпы и ударил по лицу.

8 июня, 17:25

Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА / JOHN THYS

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал инцидент с пощёчиной, полученной им от гражданина во время визита в департамент Дром. Об этом пишет французская газета Le Dauphine.

"Не нужно позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами — они этого не заслуживают", — сказал Макрон.

Глава республики добавил, что у него нет никаких опасений, он продолжит встречаться с французами.

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Ранее Лайф писал, что приветствовавший французов Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям. В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. В результате два человека были задержаны.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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