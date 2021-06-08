Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал инцидент с пощёчиной, полученной им от гражданина во время визита в департамент Дром. Об этом пишет французская газета Le Dauphine.

"Не нужно позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами — они этого не заслуживают", — сказал Макрон.

Глава республики добавил, что у него нет никаких опасений, он продолжит встречаться с французами.