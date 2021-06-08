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Немецкий журналист назвал слова Путина о "Северном потоке – 2" пощёчиной для Берлина

ФРГ поддержала строительство газопровода, игнорируя тот факт, что в результате его реализации Украина станет более уязвимой перед "атаками" РФ. Теперь, как утверждает журналист, Москве будет проще оказывать влияние на Киев.

8 июня, 17:11
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Слова президента России Владимира Путина о транзите газа через Украину и реализации газопровода "Северный поток – 2" являются "пощёчиной" для властей Германии. Такое мнение выразил журналист Райнхард Фезер в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Путин "отблагодарил" Берлин за его поддержку проекта вербальной пощёчиной: в тот день, когда Россия заявила, что первая нитка "Северного потока – 2" якобы готова, он потребовал от Украины в качестве ответной меры за продолжение транзита газа проявления "доброй воли", — написал автор статьи.

Фезер также отметил, что Германия поддержала строительство газопровода, игнорируя тот факт, что в результате его реализации Украина станет более уязвимой перед "атаками" РФ. Теперь, как утверждает журналист, Москве будет проще оказывать влияние на Киев.

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Кроме того, автор статьи считает, что после такой "пощёчины" ФРГ следовало бы дать соответствующий ответ России. В качестве примера он предложил заявить о начале ввода газового хаба после того, как Путин проявит "добрую волю" в отношении Украины.

Напомним, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена.

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Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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