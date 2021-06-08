Немецкий журналист назвал слова Путина о "Северном потоке – 2" пощёчиной для Берлина

Слова президента России Владимира Путина о транзите газа через Украину и реализации газопровода "Северный поток – 2" являются "пощёчиной" для властей Германии. Такое мнение выразил журналист Райнхард Фезер в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Путин "отблагодарил" Берлин за его поддержку проекта вербальной пощёчиной: в тот день, когда Россия заявила, что первая нитка "Северного потока – 2" якобы готова, он потребовал от Украины в качестве ответной меры за продолжение транзита газа проявления "доброй воли", — написал автор статьи.

Фезер также отметил, что Германия поддержала строительство газопровода, игнорируя тот факт, что в результате его реализации Украина станет более уязвимой перед "атаками" РФ. Теперь, как утверждает журналист, Москве будет проще оказывать влияние на Киев.