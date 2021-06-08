Немецкий журналист назвал слова Путина о "Северном потоке – 2" пощёчиной для Берлина
ФРГ поддержала строительство газопровода, игнорируя тот факт, что в результате его реализации Украина станет более уязвимой перед "атаками" РФ. Теперь, как утверждает журналист, Москве будет проще оказывать влияние на Киев.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Слова президента России Владимира Путина о транзите газа через Украину и реализации газопровода "Северный поток – 2" являются "пощёчиной" для властей Германии. Такое мнение выразил журналист Райнхард Фезер в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Путин "отблагодарил" Берлин за его поддержку проекта вербальной пощёчиной: в тот день, когда Россия заявила, что первая нитка "Северного потока – 2" якобы готова, он потребовал от Украины в качестве ответной меры за продолжение транзита газа проявления "доброй воли", — написал автор статьи.
Фезер также отметил, что Германия поддержала строительство газопровода, игнорируя тот факт, что в результате его реализации Украина станет более уязвимой перед "атаками" РФ. Теперь, как утверждает журналист, Москве будет проще оказывать влияние на Киев.
Кроме того, автор статьи считает, что после такой "пощёчины" ФРГ следовало бы дать соответствующий ответ России. В качестве примера он предложил заявить о начале ввода газового хаба после того, как Путин проявит "добрую волю" в отношении Украины.
Напомним, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
Комментариев: 0