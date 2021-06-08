Военные Белоруссии прибыли в Россию на учения "Славянское братство"

Подразделения Витебского отдельного воздушно-десантного соединения прибыли в Новороссийск для участия в тактических учениях "Славянское братство – 2021". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 300 военнослужащих были доставлены на аэродром Южного военного округа Крымск в Краснодарском крае самолётом Ил-76МД ВВС Белоруссии. Военные прошли все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и расположились в автономном полевом лагере АПЛ-500 на полигоне Раевский.

В Минобороны также сообщили, что накануне на станцию "Тоннельная" под Новороссийском прибыл эшелон с боевой специальной техникой соединения в составе около 60 единиц БТР-80 и автомобилей "МАЗ" и "Урал". Их также расположили на полигоне Раевский.

Международные учения пройдут с 16 по 19 июня. Военные мероприятия проводятся регулярно с 2015 года, в них участвуют военные России, Белоруссии и Сербии.