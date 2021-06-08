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Военные Белоруссии прибыли в Россию на учения "Славянское братство"

Солдаты прошли все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и расположились в автономном полевом лагере на полигоне Раевский.

8 июня, 17:02
<p>Фото © ТАСС / Драчев Виктор</p>

Фото © ТАСС / Драчев Виктор

Подразделения Витебского отдельного воздушно-десантного соединения прибыли в Новороссийск для участия в тактических учениях "Славянское братство – 2021". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 300 военнослужащих были доставлены на аэродром Южного военного округа Крымск в Краснодарском крае самолётом Ил-76МД ВВС Белоруссии. Военные прошли все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и расположились в автономном полевом лагере АПЛ-500 на полигоне Раевский.

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В Минобороны также сообщили, что накануне на станцию "Тоннельная" под Новороссийском прибыл эшелон с боевой специальной техникой соединения в составе около 60 единиц БТР-80 и автомобилей "МАЗ" и "Урал". Их также расположили на полигоне Раевский.

Международные учения пройдут с 16 по 19 июня. Военные мероприятия проводятся регулярно с 2015 года, в них участвуют военные России, Белоруссии и Сербии.

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В прошлом, 2020 году учения "Славянское братство" проходили на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В них не принимали участия военные Сербии. Министр обороны республики Александр Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от его страны отменить предстоящие учения в Белоруссии. В ответ на это правительство балканской республики решило приостановить военные учения со всеми странами на полгода. В Кремле отметили, что с уважением относятся к решению сербских властей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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