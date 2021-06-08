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Стало известно, какое наказание грозит французу, отвесившему Макрону пощёчину

По словам Марии Ярмуш, вероятно, сотрудников охраны главы республики уволят, поскольку именно они допустили промах в работе.

8 июня, 16:56
<p>Скриншот видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/T_Bouhafs/status/1402246521203134464?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T_Bouhafs</a></p>

Скриншот видео © Twitter / T_Bouhafs

Гражданину, давшему пощёчину президенту Франции Эмманюэлю Макрону, вряд ли грозит серьёзное наказание, поскольку глава государства жив и здоров. Зато охранникам лидера республики повезло меньше. Об этом телеканалу "360" рассказала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Телесных повреждений президент Франции не получил. Скорее всего, сотрудникам безопасности и охраны президента грозит увольнение, так как именно они допустили промах в своей работе. А гражданина, который ударил президента, могут привлечь максимум к какому-то штрафу. Это равносильно тому, что он дал бы пощёчину любому другому французскому гражданину. Подход будет тот же без учёта того, что это Макрон", — сказала Ярмуш, отметив, что таким образом работает правовая система во Франции.

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Как ранее писал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. Два человека были задержаны.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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