Стало известно, какое наказание грозит французу, отвесившему Макрону пощёчину

"Телесных повреждений президент Франции не получил. Скорее всего, сотрудникам безопасности и охраны президента грозит увольнение, так как именно они допустили промах в своей работе. А гражданина, который ударил президента, могут привлечь максимум к какому-то штрафу. Это равносильно тому, что он дал бы пощёчину любому другому французскому гражданину. Подход будет тот же — без учёта того, что это Макрон", — сказала Ярмуш, отметив, что таким образом работает правовая система во Франции.