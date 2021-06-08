Стало известно, какое наказание грозит французу, отвесившему Макрону пощёчину
По словам Марии Ярмуш, вероятно, сотрудников охраны главы республики уволят, поскольку именно они допустили промах в работе.
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Гражданину, давшему пощёчину президенту Франции Эмманюэлю Макрону, вряд ли грозит серьёзное наказание, поскольку глава государства жив и здоров. Зато охранникам лидера республики повезло меньше. Об этом телеканалу "360" рассказала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
"Телесных повреждений президент Франции не получил. Скорее всего, сотрудникам безопасности и охраны президента грозит увольнение, так как именно они допустили промах в своей работе. А гражданина, который ударил президента, могут привлечь максимум к какому-то штрафу. Это равносильно тому, что он дал бы пощёчину любому другому французскому гражданину. Подход будет тот же — без учёта того, что это Макрон", — сказала Ярмуш, отметив, что таким образом работает правовая система во Франции.
Как ранее писал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. Два человека были задержаны.
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