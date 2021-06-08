Медведь сбежал из гольф-клуба и отправился в путешествие по Подмосковью
Косолапый навёл шороху и уже засветился на записях с камер видеонаблюдения. Поисками занимаются спасатели, ветеринары и охотники.
В Мытищах заблудился медведь. Видео © Соцсети
В подмосковных Мытищах около пансионата "Клязьминское водохранилище" очевидцы засекли блуждающего медведя, сбежавшего из гольф-клуба. Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в соцсетях.
Стало известно, что в кадр попал медвежонок-подросток, который предположительно сбежал в соседние леса. В настоящий момент животное активно ищут спасатели, сотрудники ветслужб и охотники.
При поимке косолапый будет усыплён и отправлен в естественную среду обитания. Пока не известно, куда именно он направился.
Ранее Лайф рассказывал, что маленького медвежонка, которого хозяин выгуливал на пляже в Чебаркуле Челябинской области, забрали в приют. При предварительном осмотре были выявлены нарушения в обмене веществ из-за некорректного питания, но в целом состояние зверя удовлетворительное и жизнеспособное.
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