НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Медведь сбежал из гольф-клуба и отправился в путешествие по Подмосковью

Косолапый навёл шороху и уже засветился на записях с камер видеонаблюдения. Поисками занимаются спасатели, ветеринары и охотники.

8 июня, 16:25

В Мытищах заблудился медведь. Видео © Соцсети

В подмосковных Мытищах около пансионата "Клязьминское водохранилище" очевидцы засекли блуждающего медведя, сбежавшего из гольф-клуба. Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в соцсетях.

Стало известно, что в кадр попал медвежонок-подросток, который предположительно сбежал в соседние леса. В настоящий момент животное активно ищут спасатели, сотрудники ветслужб и охотники.

При поимке косолапый будет усыплён и отправлен в естественную среду обитания. Пока не известно, куда именно он направился.

"В цирк надо отдать!" Вахтовики спасли потерявшего мать медвежонка от голодной смерти

"В цирк надо отдать!" Вахтовики спасли потерявшего мать медвежонка от голодной смерти

Ранее Лайф рассказывал, что маленького медвежонка, которого хозяин выгуливал на пляже в Чебаркуле Челябинской области, забрали в приют. При предварительном осмотре были выявлены нарушения в обмене веществ из-за некорректного питания, но в целом состояние зверя удовлетворительное и жизнеспособное.


Панда Диндин из Московского зоопарка дала мастер-класс по катанию с горки — видео

Панда Диндин из Московского зоопарка дала мастер-класс по катанию с горки — видео

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Подмосковье полковник Росгвардии попал под автомобиль, но поймал преследователя родственницы

вчера в 19:02

"В цирк надо отдать!" Вахтовики спасли потерявшего мать медвежонка от голодной смерти

22 апреля, 11:43

"Мир" придёт в Болгарию и Таиланд

сегодня в 16:53

Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной

сегодня в 17:25

МИД РФ заявил о саботаже Зеленским Минских соглашений ради сохранения санкций Запада против Москвы

сегодня в 17:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1