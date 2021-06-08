Медведь сбежал из гольф-клуба и отправился в путешествие по Подмосковью

В Мытищах заблудился медведь. Видео © Соцсети

В подмосковных Мытищах около пансионата "Клязьминское водохранилище" очевидцы засекли блуждающего медведя, сбежавшего из гольф-клуба. Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в соцсетях.

Стало известно, что в кадр попал медвежонок-подросток, который предположительно сбежал в соседние леса. В настоящий момент животное активно ищут спасатели, сотрудники ветслужб и охотники.

При поимке косолапый будет усыплён и отправлен в естественную среду обитания. Пока не известно, куда именно он направился.