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Мать из ЮАР родила сразу 10 детей и побила мировой рекорд

Безработный муж женщины и отец большого семейства признаётся, что чувствует себя счастливым и благословлённым таким подарком небес.

8 июня, 16:12

Фото © Thobile Mathonsi / African News Agency (ANA) / IOL

Жительница южноафриканской Претории Тамара Ситхоле стала знаменита на весь мир: 37-летняя женщина родила сразу 10 детей, став новым чемпионом Книги рекордов Гиннесса. Об уникальном случае сообщает портал IOL.

Семь мальчиков и три девочки родились с помощью кесарева сечения. Дети появились на свет на 29-й неделе беременности.

Тебого Цотеци, глава многодетного семейства, рад своим дочерям и сыновьям, несмотря на то, что он безработный. По его словам, случившееся он воспринял как благословение Бога.

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"Я счастлив, получив такие благословения, когда многим людям нужны дети. Я ценю это чудо", — признался Тебого Цотеци.

Предыдущий мировой рекорд по числу одновременно рождённых детей, которые выжили, был установлен малийкой Халимой Сиссе. Женщина 4 мая родила девять детей в Марокко.

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А ранее стало известно о грядущем пополнении в семье футболиста Дмитрия Тарасова и Instagram-блогерши Анастасии Костенко. Супруги объявили, что ждут третьего ребёнка.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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