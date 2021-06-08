Мать из ЮАР родила сразу 10 детей и побила мировой рекорд
Безработный муж женщины и отец большого семейства признаётся, что чувствует себя счастливым и благословлённым таким подарком небес.
Фото © Thobile Mathonsi / African News Agency (ANA) / IOL
Жительница южноафриканской Претории Тамара Ситхоле стала знаменита на весь мир: 37-летняя женщина родила сразу 10 детей, став новым чемпионом Книги рекордов Гиннесса. Об уникальном случае сообщает портал IOL.
Семь мальчиков и три девочки родились с помощью кесарева сечения. Дети появились на свет на 29-й неделе беременности.
Тебого Цотеци, глава многодетного семейства, рад своим дочерям и сыновьям, несмотря на то, что он безработный. По его словам, случившееся он воспринял как благословение Бога.
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"Я счастлив, получив такие благословения, когда многим людям нужны дети. Я ценю это чудо", — признался Тебого Цотеци.
Предыдущий мировой рекорд по числу одновременно рождённых детей, которые выжили, был установлен малийкой Халимой Сиссе. Женщина 4 мая родила девять детей в Марокко.
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А ранее стало известно о грядущем пополнении в семье футболиста Дмитрия Тарасова и Instagram-блогерши Анастасии Костенко. Супруги объявили, что ждут третьего ребёнка.
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