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Пашинян предложил обменять своего сына на всех армянских пленных в Азербайджане

Политик ожидает официального ответа и подчеркнул, что это не эмоциональное заявление. При этом он обвинил бывших президентов Армении в сутенёрстве и торговле людьми.

8 июня, 16:07
<p>Никол Пашинян с сыном. Фото © <a href="https://www.aysor.am/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aysor.am</a></p>

Никол Пашинян с сыном. Фото © aysor.am

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением обменять своего сына на всех армянских солдат, взятых в плен на территории соседнего государства. Таким образом он ответил на соответствующую инициативу экс-президента Армении Сержа Саргсяна, сообщает Sputnik Армения.

"Тебе (Сержу Саргсяну. — Прим. Лайфа), как официальному сутенёру многих лет и специалисту по траффикингу (торговле людьми. — Прим. Лайфа), говорю: согласен. И говорю Алиеву официально: предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально", — сказал Пашинян.

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Пашинян обвинил Баку в попытке повлиять на выборы в Армении

И.о. премьер-министра также заявил, что передаёт Саргсяну и экс-президенту Армении Роберту Кочаряну полномочия вести переговоры по этому вопросу "как специалистам по купле-продаже людей". Он подчеркнул, что это заявление не является эмоциональным, политик ждёт официального ответа.

Отметим, что ранее Саргсян предложил Пашиняну отдать в плен своего сына в обмен на 20–25 солдат, взятых в плен в Азербайджане. Об этом он заявил, критикуя высказывание и.о. премьера о том, что удерживаемые армянские военные простят его, так как они борются за независимость страны.

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в открытии огня на границе

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в открытии огня на границе

Ранее Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Политик отметил, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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