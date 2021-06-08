Пашинян предложил обменять своего сына на всех армянских пленных в Азербайджане
Политик ожидает официального ответа и подчеркнул, что это не эмоциональное заявление. При этом он обвинил бывших президентов Армении в сутенёрстве и торговле людьми.
Никол Пашинян с сыном. Фото © aysor.am
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением обменять своего сына на всех армянских солдат, взятых в плен на территории соседнего государства. Таким образом он ответил на соответствующую инициативу экс-президента Армении Сержа Саргсяна, сообщает Sputnik Армения.
"Тебе (Сержу Саргсяну. — Прим. Лайфа), как официальному сутенёру многих лет и специалисту по траффикингу (торговле людьми. — Прим. Лайфа), говорю: согласен. И говорю Алиеву официально: предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально", — сказал Пашинян.
И.о. премьер-министра также заявил, что передаёт Саргсяну и экс-президенту Армении Роберту Кочаряну полномочия вести переговоры по этому вопросу "как специалистам по купле-продаже людей". Он подчеркнул, что это заявление не является эмоциональным, политик ждёт официального ответа.
Отметим, что ранее Саргсян предложил Пашиняну отдать в плен своего сына в обмен на 20–25 солдат, взятых в плен в Азербайджане. Об этом он заявил, критикуя высказывание и.о. премьера о том, что удерживаемые армянские военные простят его, так как они борются за независимость страны.
Ранее Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Политик отметил, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
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