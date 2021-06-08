Жириновский предложил Украине поменять форму сборной, добавив на майки серп и молот

Украинцам, представившим провокационную форму сборной на Евро-2020 с силуэтом Крыма, стоит улучшить её, раскрасив в красный и добавив серп и молот. С таким заявлением в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" выступил глава ЛДПР, политик Владимир Жириновский, напомнив, что "именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина".

По его словам, Крым принадлежал России в течение столетий, а постоянное повторение украинскими властями иного постулата никак не повлияет на сложившуюся реальность. Но политик напомнил о тех, кто передал полуостров в состав УССР.

"От того, что Украина назовёт Крым своим, он таковым, конечно, не станет. От того, что в Киеве кто-то будет повторять это, ничего не изменится. Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на неё серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина", — поделился Жириновский своими соображениями.

Парламентарий предложил готовый вариант ответной меры на действия украинских властей. Стоит поместить на спортивную форму сборной России карту Российской империи, где также исторически размещена территория современной Украины в качестве одной из губерний, и выбрать гимн "Боже, царя храни!" для аккомпанемента под выход национальной команды. По словам политика, само название "Украина" ранее не использовалось, а на украинском языке говорили "в глухих западных деревнях".

"В качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. Ведь до 1917 года это были просто обычные русские губернии. Это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец", — отметил глава ЛДПР.