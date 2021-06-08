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Жириновский предложил Украине поменять форму сборной, добавив на майки серп и молот

По словам политика, РФ могла бы нанести на свою спортформу карту Российской империи, а футболисты — выходить на поле под "Боже, царя храни!".

8 июня, 16:03

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Украинцам, представившим провокационную форму сборной на Евро-2020 с силуэтом Крыма, стоит улучшить её, раскрасив в красный и добавив серп и молот. С таким заявлением в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" выступил глава ЛДПР, политик Владимир Жириновский, напомнив, что "именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина".

По его словам, Крым принадлежал России в течение столетий, а постоянное повторение украинскими властями иного постулата никак не повлияет на сложившуюся реальность. Но политик напомнил о тех, кто передал полуостров в состав УССР.

"От того, что Украина назовёт Крым своим, он таковым, конечно, не станет. От того, что в Киеве кто-то будет повторять это, ничего не изменится. Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на неё серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина", — поделился Жириновский своими соображениями.

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Парламентарий предложил готовый вариант ответной меры на действия украинских властей. Стоит поместить на спортивную форму сборной России карту Российской империи, где также исторически размещена территория современной Украины в качестве одной из губерний, и выбрать гимн "Боже, царя храни!" для аккомпанемента под выход национальной команды. По словам политика, само название "Украина" ранее не использовалось, а на украинском языке говорили "в глухих западных деревнях".

"В качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. Ведь до 1917 года это были просто обычные русские губернии. Это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец", — отметил глава ЛДПР.

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Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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