В Администрации Воронежа прошли обыски
Предположительно, оперативные мероприятия связаны с реконструкцией городского парка "Орлёнок".
Фото © VK / "Администрация Воронежа"
Сегодня прошли обыски в Администрации Воронежа — в строительном подразделении мэрии. Предположительно, это связано с реконструкцией городского парка "Орлёнок". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.
"В Администрации Воронежа прошли оперативные мероприятия. Они проводились в строительном блоке мэрии. Возможно, они связаны с реконструкцией парка "Орлёнок", — сказал собеседник агентства.
Известно, что летом 2019 года в муниципалитете Воронежа заявили о начале реконструкции парка "Орлёнок", который расположен в центре города. Тогда на строительные и монтажные работы было выделено 237,7 миллиона рублей, а завершить их планировалось в сентябре прошлого года. Позднее воронежские власти отложили открытие парка на весну текущего года, после чего сроки сдачи объекта сдвинули на начало лета. В результате реконструкция "Орлёнка" до сих пор не завершена.
А 3 июня в Петербурге прошли обыски в крупных сервисах аренды электросамокатов. Депутат Госдумы Александр Старовойтов назвал их абсурдом.
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