В Администрации Воронежа прошли обыски

Сегодня прошли обыски в Администрации Воронежа — в строительном подразделении мэрии. Предположительно, это связано с реконструкцией городского парка "Орлёнок". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Известно, что летом 2019 года в муниципалитете Воронежа заявили о начале реконструкции парка "Орлёнок", который расположен в центре города. Тогда на строительные и монтажные работы было выделено 237,7 миллиона рублей, а завершить их планировалось в сентябре прошлого года. Позднее воронежские власти отложили открытие парка на весну текущего года, после чего сроки сдачи объекта сдвинули на начало лета. В результате реконструкция "Орлёнка" до сих пор не завершена.