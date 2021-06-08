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В Администрации Воронежа прошли обыски

Предположительно, оперативные мероприятия связаны с реконструкцией городского парка "Орлёнок".

8 июня, 15:49
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-116035629?z=photo-116035629_457254603/photos-116035629" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Администрация Воронежа"</a></p>

Фото © VK / "Администрация Воронежа"

Сегодня прошли обыски в Администрации Воронежа — в строительном подразделении мэрии. Предположительно, это связано с реконструкцией городского парка "Орлёнок". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

"В Администрации Воронежа прошли оперативные мероприятия. Они проводились в строительном блоке мэрии. Возможно, они связаны с реконструкцией парка "Орлёнок", — сказал собеседник агентства.

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Известно, что летом 2019 года в муниципалитете Воронежа заявили о начале реконструкции парка "Орлёнок", который расположен в центре города. Тогда на строительные и монтажные работы было выделено 237,7 миллиона рублей, а завершить их планировалось в сентябре прошлого года. Позднее воронежские власти отложили открытие парка на весну текущего года, после чего сроки сдачи объекта сдвинули на начало лета. В результате реконструкция "Орлёнка" до сих пор не завершена.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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