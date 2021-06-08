Представитель SWIFT заявил, что Россию не собираются отключать от системы
Ранее в Центробанке заявили, что также не видят рисков подобного развития событий.
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SWIFT не планирует отключать Россию от системы, такой шаг станет невыгодным для всех. Об этом заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации "СВИФТ" ("Россвифт") Роман Чернов, выступая в Госдуме.
"Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто: это никому невыгодно", — цитирует его ТАСС.
В Центробанке также не видят рисков отключения России от международной платёжной системы. Об этом сегодня заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что отключение от SWIFT не станет для России неожиданностью. При этом глава ВТБ Андрей Костин посчитал нереалистичным такое развитие событий. По его мнению, Европа и без этой системы может нанести удар по российскому сектору. И у США есть другие инструменты давления на Москву.
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