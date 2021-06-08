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Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор сербскому генералу Ратко Младичу

Бывший командующий армией боснийских сербов был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. За время заключения он перенёс в тюрьме три инсульта и инфаркт.

8 июня, 15:33
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. При этом палата сняла с Младича обвинение в геноциде, оставив в силе вменяемые ему преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.

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Напомним, что Ратко Младич скрывался от международного правосудия более 15 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение его дела ушло более 500 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти десять тысяч вещественных доказательств. Осенью 2017 года Младич был приговорён Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению, а в марте 2018-го адвокаты подали апелляцию и всё началось сначала — процессы, слушания, изучение доказательств. Российский МИД тогда Младича поддержал, назвав пожизненный приговор политизированным. Евросоюз придерживался противоположного мнения.

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За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт, сообщалось едва ли не о его предсмертном состоянии. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь, а на протяжении пандемии к сербскому генералу не допускали членов семьи и адвокатов под предлогом защиты от коронавируса.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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