Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор сербскому генералу Ратко Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. При этом палата сняла с Младича обвинение в геноциде, оставив в силе вменяемые ему преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что Ратко Младич скрывался от международного правосудия более 15 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение его дела ушло более 500 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти десять тысяч вещественных доказательств. Осенью 2017 года Младич был приговорён Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению, а в марте 2018-го адвокаты подали апелляцию и всё началось сначала — процессы, слушания, изучение доказательств. Российский МИД тогда Младича поддержал, назвав пожизненный приговор политизированным. Евросоюз придерживался противоположного мнения.