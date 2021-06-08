В Германии пока не определились с датой начала подачи газа по "Северному потоку – 2"

Для этого сначала требуется провести многочисленные испытания и подготовительные работы, отметил представитель регионального Минэнерго ФРГ. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что все разрешения на использование газопровода в исключительной экономической зоне уже выданы.