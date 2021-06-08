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В Германии пока не определились с датой начала подачи газа по "Северному потоку – 2"

Для этого сначала требуется провести многочисленные испытания и подготовительные работы, отметил представитель регионального Минэнерго ФРГ. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что все разрешения на использование газопровода в исключительной экономической зоне уже выданы.

8 июня, 15:23
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Сейчас ещё трудно назвать точную дату начала подачи газа по "Северному потоку – 2". Об этом заявил представитель министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

"Срок для выдачи этих разрешений пока не может быть определён, поскольку сначала необходимо установить фактическое подключение, а также провести многочисленные испытания и подготовительные работы", — отметил представитель ведомства.

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Вместе с тем в министерстве уточнили, что в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) ФРГ все разрешения на использование газопровода уже выданы, не получены только отдельные отчёты. В частности, перед первой заправкой "Северного потока – 2" газом должны быть представлены документы, подтверждающие герметичность и прочность ниток газопровода, а также наличие необходимых предохранительных устройств.

А ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возобновления санкций против "Северного потока – 2". Вместе с тем он признал, что строительство газопровода практически завершено. По словам Блинкена, сейчас между Вашингтоном и Берлином проходят обсуждения на тему возмещения транзитных платежей, которые Украина может потерять в будущем.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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