В Германии пока не определились с датой начала подачи газа по "Северному потоку – 2"
Для этого сначала требуется провести многочисленные испытания и подготовительные работы, отметил представитель регионального Минэнерго ФРГ. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что все разрешения на использование газопровода в исключительной экономической зоне уже выданы.
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Сейчас ещё трудно назвать точную дату начала подачи газа по "Северному потоку – 2". Об этом заявил представитель министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.
"Срок для выдачи этих разрешений пока не может быть определён, поскольку сначала необходимо установить фактическое подключение, а также провести многочисленные испытания и подготовительные работы", — отметил представитель ведомства.
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Вместе с тем в министерстве уточнили, что в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) ФРГ все разрешения на использование газопровода уже выданы, не получены только отдельные отчёты. В частности, перед первой заправкой "Северного потока – 2" газом должны быть представлены документы, подтверждающие герметичность и прочность ниток газопровода, а также наличие необходимых предохранительных устройств.
А ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возобновления санкций против "Северного потока – 2". Вместе с тем он признал, что строительство газопровода практически завершено. По словам Блинкена, сейчас между Вашингтоном и Берлином проходят обсуждения на тему возмещения транзитных платежей, которые Украина может потерять в будущем.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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