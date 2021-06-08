Сына расчленённого рэпера Энди Картрайта отдадут под опеку тёти
По словам адвоката вдовы музыканта Юрия Авдеева, помещение мальчика в детский дом минувшей зимой суд признал незаконным.
Энди Картрайт. Фото © Wikipedia
Суд в Санкт-Петербурге признал незаконным направление в детский дом сына погибшего в июле прошлого года российского рэпера Энди Картрайта и его вдовы Марины Кохал и обязал Смоленское муниципальное образование повторно рассмотреть заявление об установлении предварительной опеки в пользу тёти мальчика. Об этом Лайфу сообщил адвокат Кохал Юрий Авдеев.
"Сейчас ожидаем передачи ребёнка нам — это должно произойти с часа на час. Тётя ребёнка — моя жена и тоже проживает в Петербурге. Марина с самого начала выбрала нас опекунами, и всё это время мы судились за это", — сказал юрист.
Напомним, что тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
В декабре прошлого года мы писали, что сын Энди Картрайта встретит Новый год в детдоме. Тогда органы опеки отказались передавать мальчика под попечительство Надежды Авдеевой — двоюродной сестры Кохал и супруги её адвоката Юрия Авдеева.
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