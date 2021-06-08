Сына расчленённого рэпера Энди Картрайта отдадут под опеку тёти

Суд в Санкт-Петербурге признал незаконным направление в детский дом сына погибшего в июле прошлого года российского рэпера Энди Картрайта и его вдовы Марины Кохал и обязал Смоленское муниципальное образование повторно рассмотреть заявление об установлении предварительной опеки в пользу тёти мальчика. Об этом Лайфу сообщил адвокат Кохал Юрий Авдеев.

"Сейчас ожидаем передачи ребёнка нам — это должно произойти с часа на час. Тётя ребёнка — моя жена и тоже проживает в Петербурге. Марина с самого начала выбрала нас опекунами, и всё это время мы судились за это", — сказал юрист.