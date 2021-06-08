Власти Москвы попросили кафе закрыть веранды из-за сильного ветра

Неблагоприятный прогноз погоды в столичном регионе вынудил Департамент торговли и услуг обратиться к кафе и ресторанам с просьбой закрыть летние веранды. Ведомство напомнило о необходимости также закрепить конструкции и закрыть зонты.

"В Москве 8 июня ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — говорится в сообщении.

Напомним, Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности в столице и Московской области из-за ветра и грозы. Предупреждение о ветре порывами 12–17 метров в секунду в Москве и Подмосковье прогнозируется до 11:00 среды, о грозе — в Москве до 12:00 среды, в области — до 11:00 среды.