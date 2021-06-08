НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Москвы попросили кафе закрыть веранды из-за сильного ветра

Жёлтый уровень погодной опасности продержится в столице до полудня среды.

8 июня, 15:25

Фото © ТАСС / Гарнелис Наталья

Неблагоприятный прогноз погоды в столичном регионе вынудил Департамент торговли и услуг обратиться к кафе и ресторанам с просьбой закрыть летние веранды. Ведомство напомнило о необходимости также закрепить конструкции и закрыть зонты.

"В Москве 8 июня ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — говорится в сообщении.

Жителей Москвы предупредили о "летнем коктейле" из грозы и града

Жителей Москвы предупредили о "летнем коктейле" из грозы и града

Напомним, Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности в столице и Московской области из-за ветра и грозы. Предупреждение о ветре порывами 12–17 метров в секунду в Москве и Подмосковье прогнозируется до 11:00 среды, о грозе — в Москве до 12:00 среды, в области — до 11:00 среды.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России обещают заморозки в ближайшее время, однако в определённых областях ожидается и аномальная жара.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Письма в дупло закладываете?": Шойгу нагрянул с проверкой в московский военкомат и возмутился "партизанскими" условиями работы

сегодня в 06:44

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

сегодня в 11:19

ФБР поймало наркоторговцев и убийц с помощью мессенджера

сегодня в 15:50

"Давай ты в меня тоже выстрелишь, чтобы не было обидно?": Опубликовано видео с телефона подростков, выдумавших незнакомца с пневматикой

сегодня в 16:00

В Администрации Воронежа прошли обыски

сегодня в 15:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1