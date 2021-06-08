На суде по делу MH17 впервые озвучили показания свидетелей ракетного пуска перед крушением "боинга"

На суде по делу о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году, проходящем в Нидерландах, впервые озвучили показания людей, которые, по данным следствия, видели пуск ракеты из зенитного ракетного комплекса "Бук" в сторону самолёта. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что свидетелей допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья. Восемь человек заявили о том, что видели или слышали полёт ракеты в небе. Отвечая на вопрос о возможном месте пуска снаряда, большинство указало левее населённого пункта Снежное. А три свидетеля утверждают, что были в районе пуска ракеты.

При этом особое внимание в суде уделили показаниям свидетеля, обозначенного как X48, который сообщил, что незадолго до крушения "боинга" он находился на блокпосту у села Первомайское. Он увидел, как мимо проезжает "военная машина с зелёными ракетами", а позже свидетель услышал грохот и свист, через мгновение раздался взрыв. Следственный судья изучил данные телефонного биллинга X48 — его слова о местонахождении подтвердились.