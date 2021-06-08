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На суде по делу MH17 впервые озвучили показания свидетелей ракетного пуска перед крушением "боинга"

Так, восемь человек сообщили, что видели или слышали пуск ракеты в небе. При этом трое утверждали, что находились в районе пуска снаряда. Особенно важным стал свидетель, который видел военную машину с ракетами.

8 июня, 15:44
<p>Фото © ТАСС / AP / Dmitry Lovetsky</p>

Фото © ТАСС / AP / Dmitry Lovetsky

На суде по делу о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году, проходящем в Нидерландах, впервые озвучили показания людей, которые, по данным следствия, видели пуск ракеты из зенитного ракетного комплекса "Бук" в сторону самолёта. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что свидетелей допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья. Восемь человек заявили о том, что видели или слышали полёт ракеты в небе. Отвечая на вопрос о возможном месте пуска снаряда, большинство указало левее населённого пункта Снежное. А три свидетеля утверждают, что были в районе пуска ракеты.

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При этом особое внимание в суде уделили показаниям свидетеля, обозначенного как X48, который сообщил, что незадолго до крушения "боинга" он находился на блокпосту у села Первомайское. Он увидел, как мимо проезжает "военная машина с зелёными ракетами", а позже свидетель услышал грохот и свист, через мгновение раздался взрыв. Следственный судья изучил данные телефонного биллинга X48 — его слова о местонахождении подтвердились.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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