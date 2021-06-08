"Давай ты в меня тоже выстрелишь, чтобы не было обидно?": Опубликовано видео с телефона подростков, выдумавших незнакомца с пневматикой
Кадры доказывают, что никакого таинственного стрелка не было — дети ранили друг друга во время игры с оружием, а чтобы никого за это не наказали, решили соврать.
Волжские подростки рассказали, зачем выдумали незнакомца с пневматикой.
Видео предоставлено пресс-службой МВД
Подростки из Волжского, которые баловались с оружием, а затем выдумали историю с нападением, чтобы их не ругали взрослые, подробно рассказали о произошедшем сотрудникам МВД. Они пояснили, что сами произвели выстрелы из заряженного ружья, ранив друг друга в руку и ногу.
"Он меня перебинтовал, а потом сказал: "Давай ты в меня тоже выстрелишь, чтобы тебе не было обидно", — рассказал о деталях произошедшего один из фигурантов этой истории.
После ответного выстрела приятели отправились в школу — одному нужно было на репетицию, а другому подтягивать "хвосты". Классный руководитель заметила у детей травмы и стала допытываться, что случилось. Подростки испугались, что их накажут за игры с оружием. Так у них родилась версия о таинственном незнакомце с пневматикой.
"Мы зачем-то решили наврать и придумали историю про неизвестного человека, несуществующий образ", — пояснил второй участник скандала со стрельбой.
К слову, записи с телефонов волжских фантазёров полностью подтверждают их слова: приятели успели заснять, как готовят следующую мишень — ногу одного из них.
Ранее Лайф сообщал, как под Красноярском толпа подростков жестоко избила трёх взрослых мужчин из-за девушки. На диких кадрах, снятых очевидцами, один из молодых людей добивает лежачего, сильно пиная его в голову и едва ли не подпрыгивая на ней. Видеозаписью уже заинтересовались полицейские.
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