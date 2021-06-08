"Давай ты в меня тоже выстрелишь, чтобы не было обидно?": Опубликовано видео с телефона подростков, выдумавших незнакомца с пневматикой

Кадры доказывают, что никакого таинственного стрелка не было — дети ранили друг друга во время игры с оружием, а чтобы никого за это не наказали, решили соврать.