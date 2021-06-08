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"Давай ты в меня тоже выстрелишь, чтобы не было обидно?": Опубликовано видео с телефона подростков, выдумавших незнакомца с пневматикой

Кадры доказывают, что никакого таинственного стрелка не было — дети ранили друг друга во время игры с оружием, а чтобы никого за это не наказали, решили соврать.

8 июня, 16:00

Волжские подростки рассказали, зачем выдумали незнакомца с пневматикой.

Видео предоставлено пресс-службой МВД

Подростки из Волжского, которые баловались с оружием, а затем выдумали историю с нападением, чтобы их не ругали взрослые, подробно рассказали о произошедшем сотрудникам МВД. Они пояснили, что сами произвели выстрелы из заряженного ружья, ранив друг друга в руку и ногу.

"Он меня перебинтовал, а потом сказал: "Давай ты в меня тоже выстрелишь, чтобы тебе не было обидно", — рассказал о деталях произошедшего один из фигурантов этой истории.

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После ответного выстрела приятели отправились в школу — одному нужно было на репетицию, а другому подтягивать "хвосты". Классный руководитель заметила у детей травмы и стала допытываться, что случилось. Подростки испугались, что их накажут за игры с оружием. Так у них родилась версия о таинственном незнакомце с пневматикой.

"Мы зачем-то решили наврать и придумали историю про неизвестного человека, несуществующий образ", — пояснил второй участник скандала со стрельбой.

К слову, записи с телефонов волжских фантазёров полностью подтверждают их слова: приятели успели заснять, как готовят следующую мишень — ногу одного из них.

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Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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