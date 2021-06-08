Американец Пол Уилан надеется, что его обменяют после встречи Путина и Байдена
Отмечается, что иностранец выглядит нормально и полностью адаптирован, серьёзных просьб не высказывает. Он работает на швейном производстве "с пуговицами".
Пол Уилан. Фото © ТАСС / AP
Американец Пол Уилан, осуждённый в РФ за шпионаж, надеется, что его обменяют после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерия Крутова.
"Уилан рассчитывает на то, что будет встреча Байдена и Путина и эта встреча принесёт ему ощутимый результат. Он надеется на то, что состоится обмен и он сможет вернуться на родину", — сказал общественник после встречи с американцем.
По словам Крутова, Уилан не обращался к членам ОНК Мордовии с просьбой помочь в оформлении прошения о помиловании, так как с такими документами обычно работают адвокаты. Крутов также рассказал, что американец "выглядит нормально, полностью адаптированный", он не высказывал серьёзных просьб, только пожаловался на больной локоть и "не очень вкусную пищу". Уилан сообщил, что по-прежнему просыпается по ночам из-за проверок. Общественник уточнил, что осуждённый работает на швейном производстве "с пуговицами".
Напомним, американец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
В последнее время в прессе всё чаще возникают слухи, что Уилана якобы могут обменять на кого-то из арестованных в США россиян. Однако в российском МИД заверили, что он не фигурирует в вопросах обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.
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