Американец Пол Уилан надеется, что его обменяют после встречи Путина и Байдена

Американец Пол Уилан, осуждённый в РФ за шпионаж, надеется, что его обменяют после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерия Крутова.

"Уилан рассчитывает на то, что будет встреча Байдена и Путина и эта встреча принесёт ему ощутимый результат. Он надеется на то, что состоится обмен и он сможет вернуться на родину", — сказал общественник после встречи с американцем.

По словам Крутова, Уилан не обращался к членам ОНК Мордовии с просьбой помочь в оформлении прошения о помиловании, так как с такими документами обычно работают адвокаты. Крутов также рассказал, что американец "выглядит нормально, полностью адаптированный", он не высказывал серьёзных просьб, только пожаловался на больной локоть и "не очень вкусную пищу". Уилан сообщил, что по-прежнему просыпается по ночам из-за проверок. Общественник уточнил, что осуждённый работает на швейном производстве "с пуговицами".