"Мир" придёт в Болгарию и Таиланд

Карты "Мир" можно будет использовать в Болгарии и Таиланде. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова во время круглого стола в Государственной думе.

"Национальная система платёжных карт решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества — 14 стран уже обеспечивают приём карт "Мир". Разный процент приёма, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить приём карт "Мир", — объяснила Скоробогатова.

Стоит отметить, что карты "Мир" в настоящий момент доступны в десяти регионах помимо России (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия). А четыре страны — Кипр, Южная Корея, Великобритания и ОАЭ — провели тестовые трансакции.