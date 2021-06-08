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"Мир" придёт в Болгарию и Таиланд

Национальная платёжная система РФ способствует развитию международного сотрудничества, отметили в ЦБ.

8 июня, 16:53
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Карты "Мир" можно будет использовать в Болгарии и Таиланде. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова во время круглого стола в Государственной думе.

"Национальная система платёжных карт решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества — 14 стран уже обеспечивают приём карт "Мир". Разный процент приёма, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить приём карт "Мир", — объяснила Скоробогатова.

Стоит отметить, что карты "Мир" в настоящий момент доступны в десяти регионах помимо России (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия). А четыре страны — Кипр, Южная Корея, Великобритания и ОАЭ — провели тестовые трансакции.

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Ранее Лайф подробно писал о том, как защитить свои права и можно ли отказаться от услуг навязываемого банка, который поддерживает платёжную систему "Мир".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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