"Мир" придёт в Болгарию и Таиланд
Национальная платёжная система РФ способствует развитию международного сотрудничества, отметили в ЦБ.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
Карты "Мир" можно будет использовать в Болгарии и Таиланде. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова во время круглого стола в Государственной думе.
"Национальная система платёжных карт решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества — 14 стран уже обеспечивают приём карт "Мир". Разный процент приёма, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить приём карт "Мир", — объяснила Скоробогатова.
Стоит отметить, что карты "Мир" в настоящий момент доступны в десяти регионах помимо России (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия). А четыре страны — Кипр, Южная Корея, Великобритания и ОАЭ — провели тестовые трансакции.
Ранее Лайф подробно писал о том, как защитить свои права и можно ли отказаться от услуг навязываемого банка, который поддерживает платёжную систему "Мир".
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