Принуждение к "Миру": как государственная карта становится обязательной почти для всех

Мать-одиночка Анна работает в столичной организации, которая входит в крупный госхолдинг. В апреле работодатель сообщил ей, что женщине необходимо подписать согласие на передачу персональных данных для оформления новой карты системы "Мир". Мол, это требование регламентировано законом 161-ФЗ "О национальной платёжной системе".

Работница в принципе была не против, но напомнила, что карта "Мир" у неё уже есть. Она открыла её специально для получения "детских" пособий, о чём в бухгалтерии знают, ведь их перечисляют на эту карту каждый месяц. Но получать все выплаты на одну карту — удобно, поэтому москвичка предложила оставить её для всех перечислений: и пособия, и зарплаты. Однако работодателя это не устроило, мол, карта открыта не в том банке, где у фирмы обслуживается "зарплатный проект", поэтому девушку поставили перед фактом: вне зависимости от её желания теперь все положенные ей деньги будут перечислять только на новую карту "Мир" в банке — партнёре работодателя.

Анна с таким положением дел не согласилась и написала официальное заявление на имя руководства своей компании с просьбой осуществлять положенные ей выплаты, как и прежде, на карту платёжной системы VISA. В ответ работодатель сообщил Анне, что её просьбу готов выполнить, но тогда при этом с неё будут удерживать 5% от всех выплат за перевод в сторонний банк. В итоге женщине пришлось пойти на условия своей компании. Она оформила новую карту, но и обратилась в Роструд с просьбой проверить эту ситуацию. Надзорное ведомство отреагировало и запросило у работодателя информацию, после чего он предложил Анне вернуться к "старой схеме”, а чиновникам сообщили, что произошло недопонимание и всё делалось по заявлению работницы. Теперь Анна — единственный сотрудник в компании, который получает зарплату на карту международной системы.

Навязать банк нельзя, а "Мир" — можно

— Я считаю, что работодатель Анны в итоге решил пойти ей навстречу только потому, что его требования были законными только наполовину, — пояснил заведующий "Западной коллегией адвокатов Москвы" Александр Инютин. — Действительно, действующее законодательство предусматривает, что выплаты пособий, а в некоторых случаях и зарплат работодатель должен осуществлять только на счёт карты платёжной системы "Мир", но при этом работник вправе сам выбирать кредитное учреждение, в котором он желает обслуживаться, об этом прямо сказано в федеральных законах № 221-ФЗ и № 231-ФЗ.

С мнением Инютина согласен и адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— Согласно п. 5.3 ст. 30.5 закона № 161-ФЗ перечисление зарплаты исключительно на карту "Мир" касается только работников бюджетных организаций, — отметил он. — Но даже это не означает, что работодатель вправе ограничивать своих сотрудников в выборе банка.

Что касается комиссии за перевод, которую объявил работодатель, то это его требование полностью незаконно, так как все возможные удержания из зарплаты работника регламентированы статьёй 137 Трудового кодекса РФ и среди них нет никакого упоминания о комиссии за перечисление заработной платы или пособий. Такую комиссию "за перевод" может потребовать банк, в котором открыт "зарплатный проект" у работодателя, но платить её должен не работник, а тот, кто выплачивает зарплату.

Как получать деньги на свою карту

Любой работник в России имеет право без дополнительных расходов получить зарплату и пособия на карту того банка, который ему больше нравится.

Если работодатель настойчиво предлагает услуги "своего зарплатного банка", а это вас по каким-то причинам не устраивает, то необходимо за 15 календарных дней до выплаты зарплаты или пособия подать заявление, в котором указать все реквизиты, необходимые для перевода (номер используемого вами лицевого счёта, полное наименование банка, который его обслуживает, БИК, ИНН, КПП, корреспондентский счёт и Ф.И.О. держателя карточки). Если подать заявление позже, принять и обработать его работодатель всё равно обязан, но перевод по указанным реквизитам могут выполнить только при следующей выплате.

В случае если директор или бухгалтер пытается навязать получение зарплаты только через банк-партнёр, нужно получить у него письменный ответ на заявление и подать жалобу в Роструд. В этом случае надзорный орган может потребовать соблюдения ваших прав, а самого работодателя могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей за каждый случай незаконного навязывания услуг. При этом никаких комиссий за перевод зарплаты сам работник платить не должен, так как они не предусмотрены трудовым законодательством и их взимание работодателем нарушает положения п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

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