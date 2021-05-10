"Откройте, электрик!" Когда могут оштрафовать за перенос электросчётчика

Татьяна переехала жить в Москву пять лет назад. С помощью ипотечного кредита она приобрела однокомнатную квартиру в старой девятиэтажке в районе Отрадное. Ещё при заселении она заметила, что на площадке, кроме электросчётчика её квартиры, других не установлено. Соседи рассказали ей, что уже давно перенесли свои приборы учёта внутрь квартир, так как в их подъезде были случаи вандализма. Татьяна решила последовать общему примеру, тем более что это можно было сделать заодно с ремонтом, который она затеяла. Проблемы появились в январе нынешнего года, когда женщина обнаружила в своём почтовом ящике копию предписания от контролёров "Мосэнергосбыта" о переносе электросчётчика из квартиры обратно на лестничную клетку. Татьяна, как и её соседи, решила, что перенос счётчиков обратно можно отложить до следующего ремонта, и предписание не выполнила. Но уже в марте все они получили платёжки, в которых оплата за энергопотребление была значительно выше обычной. В ответ на её обращение в компании "Мосэнергосбыт" пояснили, что оплата выросла в связи с тем, что начисления произведены не по счётчикам, а расчётным способом — по нормативу, такой порядок будет сохраняться для тех жильцов, которые не исполняют предписание по возврату счётчиков на места, отведённые для приборов учёта при вводе дома в эксплуатацию.

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— Татьяне в любом случае придётся выполнить предписание ресурсоснабжающей организации, — уверен адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — Некоторые граждане ошибочно полагают, что в силу ст. 209, 210 ГК РФ приборы учёта являются их собственностью, которую они могут содержать и устанавливать, как им заблагорассудится. На самом деле это не так, и, согласно ст. 35 Постановления Правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", граждане не имеют права демонтировать приборы учёта и осуществлять несанкционированное вмешательство в их работу. Более того, перенос электросчётчика, согласно действующему законодательству, это переустройство, а для выполнения работ по переустройству необходимо получить формальное согласование органа местного самоуправления, а также согласие всех собственников помещений многоквартирного дома. И после выполнения работ потребуется внести изменения в технический паспорт многоквартирного дома.

С мнением Шагина согласен адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— Сейчас многие граждане считают, что счётчики электричества на общей лестничной клетке — это неудобно, и поэтому переносят их к себе в квартиру, даже не задумываясь, что прибор учёта электроэнергии формально входит в сферу ответственности энергопоставляющей компании, а значит, должно быть получено разрешение на перенос, — рассказал Леськив. — В случае Татьяны ресурсоснабжающая компания действовала правомерно, более того, если бы девушка пошла на конфликт, то компания могла бы составить акт отсутствия прибора учёта (даже если он установлен в квартире, но без должного оформления), а при наличии такого документа возникает вопрос, на каком основании были выполнены электромонтажные работы. То есть по факту ситуация Татьяны может быть признана самовольным подключением к электросетям, а это, согласно новым изменениям в ст. 7.19 КоАП, грозит ей штрафом от 10 до 15 тысяч рублей.

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Однако не всегда перенос электросчётчика с лестничной клетки внутрь квартиры будет незаконным. Самостоятельный перенос возможен, но для этого потребуется выполнить ряд действий.

Во-первых, обратиться в ресурсоснабжающую компанию с заявлением о переносе прибора учёта электроэнергии. В ряде случаев (особенно в домах современной постройки) такая возможность предусмотрена проектом дома, и если это так, то в ответе компании это будет отражено.

Во-вторых, по итогам рассмотрения заявления ресурсоснабжающая компания должна сообщить о том, при каких условиях перенос прибора возможен. Обычно в ответе указано, что необходимо провести ряд монтажных операций, по завершении которых работы принимает инспектор, составляет акт осмотра и опломбирует прибор.

При таком порядке оформления переноса прибора, если все работы выполнены с соблюдением Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и положений закона № 261-ФЗ, не важно, кто будет непосредственным исполнителем работ — монтажник из компании, осуществляющей предоставление электроэнергии, или иной специалист. Перенос прибора учёта в любом случае будет законным.

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