МИД РФ заявил о саботаже Зеленским Минских соглашений ради сохранения санкций Запада против Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский считает "Минск-2" залогом сохранения антироссийских санкций Запада, поэтому он так активно саботирует выполнение Минских договорённостей. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день Зеленский, его аппарат саботируют выполнение Минских соглашений всеми силами, стремясь сохранить санкции, которые были введены Западом против России", — сказал дипломат журналистам.

Комментируя инициативу Киева по поводу переноса заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска, замминистра отметил, что от того, где ведутся переговоры, "ситуация не изменится".