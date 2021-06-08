МИД РФ заявил о саботаже Зеленским Минских соглашений ради сохранения санкций Запада против Москвы
Комментируя инициативу Киева по поводу переноса заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе из столицы Белоруссии, замглавы МИД РФ отметил, что от того, где ведутся переговоры, "ситуация не изменится".
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА
Президент Украины Владимир Зеленский считает "Минск-2" залогом сохранения антироссийских санкций Запада, поэтому он так активно саботирует выполнение Минских договорённостей. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день Зеленский, его аппарат саботируют выполнение Минских соглашений всеми силами, стремясь сохранить санкции, которые были введены Западом против России", — сказал дипломат журналистам.
Комментируя инициативу Киева по поводу переноса заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска, замминистра отметил, что от того, где ведутся переговоры, "ситуация не изменится".
Ранее с предложением о переносе места для переговоров по Донбассу выступил первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, Минск для этого больше не подходит из-за ситуации вокруг Белоруссии. Киев будет искать новое место для проведения переговоров и обратится с этим вопросом ко всем сторонам саммита, в первую очередь — к ОБСЕ.
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