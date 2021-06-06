Климкин сообщил о планах перенести переговоры по Донбассу в Стамбул

Украина рассматривает две страны для переноса переговоров по Донбассу. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, отметив, что минского формата формально не существует и встречи Трёхсторонней контактной группы по Донбассу не имеют никакой географической привязки.

"Что касается нового места, а 100% от Минска нужно отказаться, я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жёстко это сказать", — сообщил дипломат в эфире канала "Украина 24".

Сейчас Украина рассматривает два направления для переноса встречи. Это либо страны, не вводившие санкции против российских чиновников, либо нейтральные страны, например Финляндия, Швейцария или Польша. Что касается последней, то "Кремль на это не пойдёт", уверен Климкин.

"Возникает вариант — или Турция, Стамбул, Анкара, или вариант Сербии. По моей информации, Россия уже зондировала с некоторыми западными партнёрами вариант Сербии, например тот же Белград", — рассказал дипломат.

Правда, выбор Киева больше пал на Стамбул, так как, по словам Климкина, он лучше "с точки зрения политики".