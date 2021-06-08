Байден поддержал решение о подтверждении пожизненного приговора Младичу
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По словам лидера США, вердикт демонстрирует, что причастные к преступлениям против человечества будут привлечены к ответственности.
Президент США Джо Байден поддержал решение апелляционной палаты трибунала в Гааге о подтверждении пожизненного заключения для бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"Это историческое решение демонстрирует, что те, кто совершает ужасающие преступления, будут привлечены к ответственности. Это решение также укрепляет нашу общую решимость предотвратить совершение возможных зверств в любой точке мира", — подчеркнул президент Байден.
По словам американского лидера, Вашингтон благодарит судей Международного трибунала по бывшей Югославии и всех причастных за "неустанную работу", осуществление делопроизводства, связанного с войнами на Балканах. Сегодняшнее решение, как отметил Байден, продемонстрировало возможность формирования стабильного будущего посредством правосудия и мирного разрешения конфликтов.
Напомним, что апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. При этом она сняла с Младича обвинение в геноциде, оставив в силе вменяемые ему преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.
Ратко Младич скрывался от международного правосудия более 15 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение его дела ушло более 500 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти десять тысяч вещественных доказательств. Осенью 2017 года Младич был приговорён Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению, а в марте 2018-го адвокаты подали апелляцию и всё началось сначала — процессы, слушания, изучение доказательств. Российский МИД тогда Младича поддержал, назвав пожизненный приговор политизированным. Евросоюз придерживался противоположного мнения.