Байден поддержал решение о подтверждении пожизненного приговора Младичу

По словам лидера США, вердикт демонстрирует, что причастные к преступлениям против человечества будут привлечены к ответственности.

Президент США Джо Байден поддержал решение апелляционной палаты трибунала в Гааге о подтверждении пожизненного заключения для бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Это историческое решение демонстрирует, что те, кто совершает ужасающие преступления, будут привлечены к ответственности. Это решение также укрепляет нашу общую решимость предотвратить совершение возможных зверств в любой точке мира", — подчеркнул президент Байден.

По словам американского лидера, Вашингтон благодарит судей Международного трибунала по бывшей Югославии и всех причастных за "неустанную работу", осуществление делопроизводства, связанного с войнами на Балканах. Сегодняшнее решение, как отметил Байден, продемонстрировало возможность формирования стабильного будущего посредством правосудия и мирного разрешения конфликтов.

Напомним, что апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. При этом она сняла с Младича обвинение в геноциде, оставив в силе вменяемые ему преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.