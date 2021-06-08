Офтальмолог назвал болезнь, при которой опасно ходить в баню
По словам врача, это страшная патология, которая вызывает потерю зрения "практически мгновенно".
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Поход в баню может привести к острому приступу глаукомы при её наличии у человека. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.
По словам специалиста, глаукома — это страшная вещь, которая вызывает потерю зрения "практически мгновенно".
"Людям, у которых есть глаукома или анатомическое сужение внутриглазных параметров, лучше в баню не ходить", — сказал специалист.
А ранее врач-терапевт Андрей Звонков предупредил об опасности посещения бани после употребления алкоголя. В группе риска и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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