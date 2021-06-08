Офтальмолог назвал болезнь, при которой опасно ходить в баню

Поход в баню может привести к острому приступу глаукомы при её наличии у человека. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

По словам специалиста, глаукома — это страшная вещь, которая вызывает потерю зрения "практически мгновенно".

"Людям, у которых есть глаукома или анатомическое сужение внутриглазных параметров, лучше в баню не ходить", — сказал специалист.