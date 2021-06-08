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Офтальмолог назвал болезнь, при которой опасно ходить в баню

По словам врача, это страшная патология, которая вызывает потерю зрения "практически мгновенно".

8 июня, 17:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Поход в баню может привести к острому приступу глаукомы при её наличии у человека. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

По словам специалиста, глаукома — это страшная вещь, которая вызывает потерю зрения "практически мгновенно".

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"Людям, у которых есть глаукома или анатомическое сужение внутриглазных параметров, лучше в баню не ходить", — сказал специалист.

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А ранее врач-терапевт Андрей Звонков предупредил об опасности посещения бани после употребления алкоголя. В группе риска и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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