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Стало известно, у скольких процентов россиян выработались антитела после прививки "Эпиваккороной"

По словам специалиста Роспотребнадзора, серьёзных побочных эффектов после вакцинации данным препаратом зафиксировано не было.

8 июня, 18:03
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Почти у 96% людей, привившихся новосибирской антиковидной вакциной "Эпиваккорона", выработались антитела. Об этом сообщил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а 4,2% вакцинированных имели нулевые антитела", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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При этом в Роспотребнадзоре отметили, что серьёзных побочных эффектов от "Эпиваккороны" зафиксировано не было. Самой распространённой жалобой среди вакцинируемых была болезненность в месте введения препарата. По крайней мере, это беспокоило 50% привитых. Однако длительность сохранения болезненности не превышала трёх суток.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал людям старше 65 лет прививаться "Эпиваккороной" трижды. Остальным же категориям граждан будет достаточно стандартной двухкомпонентной дозы, считают специалисты.

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Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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