Стало известно, у скольких процентов россиян выработались антитела после прививки "Эпиваккороной"

Почти у 96% людей, привившихся новосибирской антиковидной вакциной "Эпиваккорона", выработались антитела. Об этом сообщил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а 4,2% вакцинированных имели нулевые антитела", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1" .

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что серьёзных побочных эффектов от "Эпиваккороны" зафиксировано не было. Самой распространённой жалобой среди вакцинируемых была болезненность в месте введения препарата. По крайней мере, это беспокоило 50% привитых. Однако длительность сохранения болезненности не превышала трёх суток.