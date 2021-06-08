В Варшаве возмутились новым государственным праздником Белоруссии
Он прославляет советское наследие, отрезая республику от её истинных корней, считают польские дипломаты. По их мнению, решение Минска подрывает независимость и суверенитет целой страны.
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Министерство иностранных дел Польши выразило недовольство установленным в Белоруссии новым праздником по случаю присоединения польских земель в 1939 году. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.
"МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника Дня народного единства 17 сентября. Основывать историческую политику республики на наследии пакта Сталина и Гитлера — совершенно непонятно", — сказано в заявлении.
В ведомстве отметили, что праздник в связи с включением Белоруссии в состав СССР прославляет советское наследие, отрезая республику от её истинных корней. Также в Варшаве добавили, что подобное решение подрывает независимость и суверенитет страны.
День народного единства в Белоруссии будут отмечать 17 сентября, в этот день в 1939 году советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая была в составе Польши. В пресс-службе Александра Лукашенко подчеркнули, что эти действия "стали актом исторической справедливости в отношении белорусского народа", который в 1921 году разделили по условиям Рижского мирного договора.
Ранее в Польше призвали перейти с Россией на язык войны. По мнению политика, Москва якобы стремится обострить конфликт с Варшавой, а поляки могут сделать в ответ лишь одно — соответствующим образом подготовить страну в военной сфере.
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