В Варшаве возмутились новым государственным праздником Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши выразило недовольство установленным в Белоруссии новым праздником по случаю присоединения польских земель в 1939 году. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника Дня народного единства 17 сентября. Основывать историческую политику республики на наследии пакта Сталина и Гитлера — совершенно непонятно", — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что праздник в связи с включением Белоруссии в состав СССР прославляет советское наследие, отрезая республику от её истинных корней. Также в Варшаве добавили, что подобное решение подрывает независимость и суверенитет страны.

День народного единства в Белоруссии будут отмечать 17 сентября, в этот день в 1939 году советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая была в составе Польши. В пресс-службе Александра Лукашенко подчеркнули, что эти действия "стали актом исторической справедливости в отношении белорусского народа", который в 1921 году разделили по условиям Рижского мирного договора.