НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Варшаве возмутились новым государственным праздником Белоруссии

Он прославляет советское наследие, отрезая республику от её истинных корней, считают польские дипломаты. По их мнению, решение Минска подрывает независимость и суверенитет целой страны.

8 июня, 18:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Польши выразило недовольство установленным в Белоруссии новым праздником по случаю присоединения польских земель в 1939 году. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника Дня народного единства 17 сентября. Основывать историческую политику республики на наследии пакта Сталина и Гитлера — совершенно непонятно", — сказано в заявлении.

Поляки испугались "российско-немецкой петли" из-за заморозки строительства Baltic Pipe

Поляки испугались "российско-немецкой петли" из-за заморозки строительства Baltic Pipe

В ведомстве отметили, что праздник в связи с включением Белоруссии в состав СССР прославляет советское наследие, отрезая республику от её истинных корней. Также в Варшаве добавили, что подобное решение подрывает независимость и суверенитет страны.

День народного единства в Белоруссии будут отмечать 17 сентября, в этот день в 1939 году советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая была в составе Польши. В пресс-службе Александра Лукашенко подчеркнули, что эти действия "стали актом исторической справедливости в отношении белорусского народа", который в 1921 году разделили по условиям Рижского мирного договора.

В Кремле назвали неприемлемыми заявления президента Польши в адрес России

В Кремле назвали неприемлемыми заявления президента Польши в адрес России

Ранее в Польше призвали перейти с Россией на язык войны. По мнению политика, Москва якобы стремится обострить конфликт с Варшавой, а поляки могут сделать в ответ лишь одно — соответствующим образом подготовить страну в военной сфере.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ сообщили о намерении Дуды встретиться с Байденом до его саммита с Путиным

сегодня в 11:25

Военные Белоруссии прибыли в Россию на учения "Славянское братство"

сегодня в 17:02

"Точно особенная": Зеленский назвал форму украинских футболистов на Евро-2020 умеющей шокировать

сегодня в 18:29

В Челябинске задержали неадекватного "танцора", с ноги ударившего пенсионера за замечание

сегодня в 18:49

Постпред России при Совете Европы оценил идею об исключении русских из числа коренных народов Украины

сегодня в 18:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1