Начальник охраны Ельцина оценил организацию защиты получившего пощёчину Макрона
Эксперт считает, что президент Франции сам виноват в инциденте, так как явно игнорировал рекомендации своей спецслужбы.
Фото © ТАСС / Sadak Souici / Le Pictorium Agency via ZUMA Press
Начальник президентской службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков оценил работу французских спецслужб, комментируя инцидент с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Глава республики сегодня внезапно получил пощёчину во время встречи с соотечественниками. Мнение эксперта приводит "Газета.Ru".
Коржаков отметил, что охранная служба главы государства не допустила бы подобного. По его словам, сотрудники не могли одобрить ситуацию, в которой президент остаётся без защиты. В случившемся виноват сам Макрон, решивший "выпендриться" и вопреки рекомендациям охраны подойти к толпе, уверен специалист.
"В Америке, например, президенты дают две клятвы, одну клятву — народу, а вторую — исполнять все указания службы охраны. В данный момент француз решил "выпендриться", а я на сто процентов уверен, что охрана была против", — поделился своим мнением Коржаков.
После произошедшего полиция арестовала двух человек за умышленное насилие над лицом, наделённым государственной властью.
Лента новостей
В Челябинске задержали неадекватного "танцора", с ноги ударившего пенсионера за замечание
сегодня в 18:49
Постпред России при Совете Европы оценил идею об исключении русских из числа коренных народов Украины
сегодня в 18:42
В Краснодарском крае поймали торговавшего пионами с могил кладбищенского вора
сегодня в 18:32
Комментариев: 0