Начальник охраны Ельцина оценил организацию защиты получившего пощёчину Макрона

Начальник президентской службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков оценил работу французских спецслужб, комментируя инцидент с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Глава республики сегодня внезапно получил пощёчину во время встречи с соотечественниками. Мнение эксперта приводит "Газета.Ru".

Коржаков отметил, что охранная служба главы государства не допустила бы подобного. По его словам, сотрудники не могли одобрить ситуацию, в которой президент остаётся без защиты. В случившемся виноват сам Макрон, решивший "выпендриться" и вопреки рекомендациям охраны подойти к толпе, уверен специалист.

"В Америке, например, президенты дают две клятвы, одну клятву — народу, а вторую — исполнять все указания службы охраны. В данный момент француз решил "выпендриться", а я на сто процентов уверен, что охрана была против", — поделился своим мнением Коржаков.