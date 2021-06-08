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Начальник охраны Ельцина оценил организацию защиты получившего пощёчину Макрона

Эксперт считает, что президент Франции сам виноват в инциденте, так как явно игнорировал рекомендации своей спецслужбы.

8 июня, 19:16
<p>Фото © ТАСС / Sadak Souici / Le Pictorium Agency via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Sadak Souici / Le Pictorium Agency via ZUMA Press

Начальник президентской службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков оценил работу французских спецслужб, комментируя инцидент с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Глава республики сегодня внезапно получил пощёчину во время встречи с соотечественниками. Мнение эксперта приводит "Газета.Ru".

Коржаков отметил, что охранная служба главы государства не допустила бы подобного. По его словам, сотрудники не могли одобрить ситуацию, в которой президент остаётся без защиты. В случившемся виноват сам Макрон, решивший "выпендриться" и вопреки рекомендациям охраны подойти к толпе, уверен специалист.

Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной

Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной

"В Америке, например, президенты дают две клятвы, одну клятву — народу, а вторую — исполнять все указания службы охраны. В данный момент француз решил "выпендриться", а я на сто процентов уверен, что охрана была против", — поделился своим мнением Коржаков.

Приветствующий французов Макрон неожиданно получил пощёчину

Приветствующий французов Макрон неожиданно получил пощёчину

После произошедшего полиция арестовала двух человек за умышленное насилие над лицом, наделённым государственной властью.

Ранее стало известно, какое наказание грозит французу, отвесившему Макрону пощёчину.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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