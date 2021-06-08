В Краснодарском крае поймали торговавшего пионами с могил кладбищенского вора. Видео © Телеканал "360"

В станице Новотитаровская в Краснодарском крае изловили кладбищенского вора, который похищал пионы с могил и возил их в город на продажу. Об этом телеканалу "360" сообщил председатель совета Новотитаровского сельского поселения и директор частной охранной организации Константин Прокофьев.

По его словам, воришку удалось вычислить с помощью системы видеонаблюдения, установленной на кладбище в прошлом году.

"Камеры зафиксировали движение рано утром, мы обратили на это внимание. На следующий день человек прибыл на кладбище на машине и стал собирать пионы. Охапки цветов он складировал в автомобиль. Потом цветы вывезли в Краснодар и уже там продавали их", — рассказал телеканалу Прокофьев.

Мужчина отметил, что похищенные пионы специально выращивали родственники людей, похороненных на этом кладбище. Это традиция, к которой местные жители относятся очень трепетно.

Согласно информации собеседника "360", долго искать злоумышленника не пришлось, поскольку на видео с камер наблюдения попал номер автомобиля, на котором цветы вывозили в город. Так, после соответствующей проверки было установлено, что владелец машины проживает в Краснодаре. А уже через него правоохранители смогли выйти и на самого похитителя пионов, который, как выяснилось, ранее был судим за кражу. Молодых людей попросили приехать в Новотитаровскую и объясниться.

Прокофьев уточнил, что после того, как кладбищенский вор и его сообщник приехали в станицу, они записали видеообращение, попросив у местных жителей прощения за кражу пионов.