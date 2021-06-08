Президент Украины Владимир Зеленский в своём аккаунте в "Инстаграме" поделился мнением о новой экипировке сборной по футболу для Евро-2020. На форму нанесены националистический лозунг и карта страны с Крымом. Надпись в посте главы Незалежной гласит, что экипировка умеет шокировать.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина", — подписал Зеленский снимки с игровой майкой под номером 95, на которой указана его фамилия.

Пост лидера Незалежной уже оценила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В своём телеграм-канале дипломат написала: "А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов".