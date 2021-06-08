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"Точно особенная": Зеленский назвал форму украинских футболистов на Евро-2020 умеющей шокировать

На провокационной спортивной экипировке Незалежной отображены лозунг "Слава Украине! Героям — слава!" и карта страны с Крымом.

8 июня, 18:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP3d1w6hTq2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в своём аккаунте в "Инстаграме" поделился мнением о новой экипировке сборной по футболу для Евро-2020. На форму нанесены националистический лозунг и карта страны с Крымом. Надпись в посте главы Незалежной гласит, что экипировка умеет шокировать.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина", — подписал Зеленский снимки с игровой майкой под номером 95, на которой указана его фамилия.

Пост лидера Незалежной уже оценила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В своём телеграм-канале дипломат написала: "А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов".

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Ранее в МИД РФ, комментируя появление Крыма на форме сборной Украины по футболу, заметили, что таким образом Киев пытается придать игрокам сил, поскольку только на это у страны и есть надежда. Мария Захарова назвала это отчаянной художественной акцией.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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