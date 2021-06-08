В Челябинске задержали неадекватного "танцора", с ноги ударившего пенсионера за замечание

В Челябинске полиция задержала неадекватного парня, который жестоко избил пенсионера, сделавшего ему замечание. Мужчина заявил, что дед напал на него сам, а он просто оборонялся. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации нашего собеседника, нарушителя поймали и составили в отношении него протокол о побоях. Завтра же будет решаться вопрос о возбуждении против него дела по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Вместе с тем источник добавил, что пострадавший дедушка написал заявление в полицию и к нему домой уже приходил участковый, который констатировал, что с пожилым мужчиной всё в порядке.

В то же время молодой человек объяснил полицейским, что случайно увидел на улице неадекватного деда, который якобы напал на него сам, из-за чего пришлось обороняться. По уточнению нашего источника, парня полицейские караулили прямо по месту жительства, где, кстати, он живёт вместе с матерью. Как стало известно, в настоящий момент россиянин находится в камере для административно задержанных.