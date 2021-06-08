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В Челябинске задержали неадекватного "танцора", с ноги ударившего пенсионера за замечание

Молодой человек заявил полицейским, что невменяемый дед якобы сам напал на него без повода. Парень утверждает, что просто оборонялся. Решается вопрос о возбуждении дела.

8 июня, 18:49

Скриншот видео © Соцсети

В Челябинске полиция задержала неадекватного парня, который жестоко избил пенсионера, сделавшего ему замечание. Мужчина заявил, что дед напал на него сам, а он просто оборонялся. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации нашего собеседника, нарушителя поймали и составили в отношении него протокол о побоях. Завтра же будет решаться вопрос о возбуждении против него дела по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Вместе с тем источник добавил, что пострадавший дедушка написал заявление в полицию и к нему домой уже приходил участковый, который констатировал, что с пожилым мужчиной всё в порядке.

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В то же время молодой человек объяснил полицейским, что случайно увидел на улице неадекватного деда, который якобы напал на него сам, из-за чего пришлось обороняться. По уточнению нашего источника, парня полицейские караулили прямо по месту жительства, где, кстати, он живёт вместе с матерью. Как стало известно, в настоящий момент россиянин находится в камере для административно задержанных.

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Ранее Лайф сообщал, что в Челябинске буйный неадекват жестоко избил пенсионера за замечание. Ударом ногой в грудь парень повалил старика на землю. Благо мимо проезжала компания мужчин, которая заметила потасовку. Они вышли из авто и скрутили злоумышленника.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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