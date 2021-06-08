Пьяная жительница Тобольска жестоко расправилась с котятами, сбросив с балкона пятого этажа

Житель Тобольска стал свидетелем жуткой сцены. Его соседка с пятого этажа перебрала с алкоголем и стала выкидывать с балкона квартиры котят. О случившемся очевидец Денис рассказал телеканалу "360".

"У меня над головой что-то пролетело с таким звуком! Это были котята. Они ударялись о землю с такой силой. Я быстренько обратил внимание на то, откуда, возможно, летели котята", — вспоминает мужчина.

По словам Дениса, на балконе он заметил пьяную женщину, которая собиралась продолжить расправу над пушистиками. Мужчина закричал на живодёрку, та испугалась и поспешила скрыться в квартире. Денис вызвал полицию.

"Одного котёнка спасли, второй скончался на месте. Потом приехали участковые", — добавил неравнодушный сосед.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области телеканалу "360" сообщили, что начали проверку всех обстоятельств произошедшего.