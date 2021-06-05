На Ямале экипаж ледокола нашёл самоеда в нескольких километрах от берега, и вот как он там оказался
Морякам пришлось заманивать пёсика на борт печеньем и уговорами, потому что тот за семь дней скитаний явно пережил многое и был начеку.
Экипаж ледокола "Александр Санников" во время сопровождения процесса отгрузки нефти в Обской губе ожидал увидеть привычного белого медведя, но не домашнего и породистого пса. Самоед неуверенно бродил, прихрамывая, по льду в нескольких километрах от берега. Он был измождён и истощён, а мелкая дрожь выдавала то, что пёсик, очевидно, замёрз. Но морякам удалось голосом и печеньем заманить беднягу на борт.
Видео © YouTube / "Тюменская линия"
Приехала подушка, привезли её на берег. Она увидела меня, так обрадовалась. Мы пришли с ней домой. Мы ей говорим: "Как ты так убежала?" А она стеснялась, лапками прикрывалась, понимала, что она сделала очень плохо. Хотим благодарность дать тем людям, которые её нашли, не бросили её в беде. Разыскали нас
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