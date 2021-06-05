НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Ямале экипаж ледокола нашёл самоеда в нескольких километрах от берега, и вот как он там оказался

Морякам пришлось заманивать пёсика на борт печеньем и уговорами, потому что тот за семь дней скитаний явно пережил многое и был начеку.

5 июня, 08:00

Фото © YouTube / "Время Ямала"

Экипаж ледокола "Александр Санников" во время сопровождения процесса отгрузки нефти в Обской губе ожидал увидеть привычного белого медведя, но не домашнего и породистого пса. Самоед неуверенно бродил, прихрамывая, по льду в нескольких километрах от берега. Он был измождён и истощён, а мелкая дрожь выдавала то, что пёсик, очевидно, замёрз. Но морякам удалось голосом и печеньем заманить беднягу на борт.

Видео © YouTube / "Тюменская линия"

Фото © YouTube / "Время Ямала"

Фото © YouTube / "Время Ямала"

Приехала подушка, привезли её на берег. Она увидела меня, так обрадовалась. Мы пришли с ней домой. Мы ей говорим: "Как ты так убежала?" А она стеснялась, лапками прикрывалась, понимала, что она сделала очень плохо. Хотим благодарность дать тем людям, которые её нашли, не бросили её в беде. Разыскали нас

Светлана Черешнева, хозяйка собаки

Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток

Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Крановщик не растерялся и спас четырёх строителей из горящей школы на Камчатке

1 июня, 06:43

Девушка осталась с изуродованным лицом, когда чихуа-хуа укусил её за веко во время наращивания ресниц

3 июня, 09:07

Семейная пара, которая снимает порно на заказ, рассказала о самых странных фетишах своих клиентов

сегодня в 07:00

В России выявили более девяти тысяч случаев коронавируса за сутки

сегодня в 08:28

Девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом

сегодня в 08:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1