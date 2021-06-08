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Пьяная мать забыла грудного младенца на остановке под Нижним Новгородом

Оказалось, что женщина является родительницей пятерых несовершеннолетних, при этом судом лишена прав на троих из них.

8 июня, 19:41

Фото © Shutterstock

Пьяная мать-кукушка из Нижегородской области забыла шестимесячного сына на остановке на трассе рядом с деревней Горный Борок. Мальчика нашли прохожие, его госпитализировали, сказано в сюжете местного телеканала "Кстати НН".

Как выяснилось, у женщины есть ещё четверо детей. Она лишена родительских прав на троих несовершеннолетних, ещё один ребёнок проживает с отцом. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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По факту произошедшего по признакам преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ "Оставление в опасности", возбуждено уголовное дело. "В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — сказали в пресс-службе.

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Лайф писал о том, что подписчики 25-летней певицы из США Саммер Уолкер забили тревогу, когда увидели, во что превратился её младенец на диете из овощей. Саммер даже пришлось удалить все фото со своим малышом после того, как ей начали угрожать полицией и службой опеки.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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