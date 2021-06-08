Пьяная мать забыла грудного младенца на остановке под Нижним Новгородом

Пьяная мать-кукушка из Нижегородской области забыла шестимесячного сына на остановке на трассе рядом с деревней Горный Борок. Мальчика нашли прохожие, его госпитализировали, сказано в сюжете местного телеканала "Кстати НН".

Как выяснилось, у женщины есть ещё четверо детей. Она лишена родительских прав на троих несовершеннолетних, ещё один ребёнок проживает с отцом. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту произошедшего по признакам преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ "Оставление в опасности", возбуждено уголовное дело. "В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — сказали в пресс-службе.