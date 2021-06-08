Блинкен пообещал не допустить запуск "Северного потока – 2"
Глава американской дипломатии указал на то, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию — разные вещи.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии "автоматических мер" против последствий работы "Северного потока – 2".
"Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и хотим увидеть предпринятые ими реальные шаги и конкретные действия", — сказал Блинкен во время выступления в американском сенате.
По его словам, США планируют "обеспечить", чтобы Украина не стала "заложником" России в ситуации с газом. Также Вашингтон намерен "возместить" Киеву возможную потерю трансферных платежей.
Напомним, ранее Блинкен назвал завершение строительства "Северного потока – 2" фактически "свершившимся фактом". Однако, отметил глава американской дипломатии, достройка газопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и США, как и раньше, будут предпринимать меры, чтобы проект не заработал.
Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Вместе с тем позже Блинкен заявил, что Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода "Северный поток – 2".
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Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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