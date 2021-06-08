Блинкен пообещал не допустить запуск "Северного потока – 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии "автоматических мер" против последствий работы "Северного потока – 2".

"Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и хотим увидеть предпринятые ими реальные шаги и конкретные действия", — сказал Блинкен во время выступления в американском сенате.

По его словам, США планируют "обеспечить", чтобы Украина не стала "заложником" России в ситуации с газом. Также Вашингтон намерен "возместить" Киеву возможную потерю трансферных платежей.